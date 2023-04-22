«Ливерпуль»
«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков.
В начале недели «мерсисайдцы» вдоволь накуражились в матче с «Лидсом». «Ливерпуль» одержал яркую гостевую победу со счетом 6:1.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Ноттингем Форест
Это был один из немногих случаев в сезоне, когда команда Юргена Клоппа показала свою атакующую мощь. Одним из героев стал Мо Салах, оформивший дубль.
Примечательно, что «Ливерпуль» прервал серию из пяти матчей без побед.
Ранее в апреля «мерсисайдцы» уступили «Манчестер Сити» (1:4) и сыграли вничью с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).
В текущем сезоне «Ливерпуль» потерпел лишь одно поражение на своем поле в рамках АПЛ.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 31-м матче 27 очков.
Команда Стива Купера ни разу не выиграла в десяти предыдущих матчах. На этом отрезке у «Ноттингем Форест» семь поражений и три ничьи.
Ранее в апреле «лесники» набрали одно очко в домашней игре с «Вулверхэмптоном», после чего уступили «Лидсу», «Астон Вилле» и «Манчестер Юнайтед».
Гостевая серия поражений «Ноттингем Форест» в АПЛ составляет пять матчей с общим счетом 2:13.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 7.50, а победу «Ноттингем Форест» — за 15.25.
Все указывает на то, что «Ливерпуль» второй раз на этой неделе порадует своих болельщиков результативным футболом.
Клопп наконец-то может рассчитывать на всех основных исполнителей. Именно с этим и связан прогресс в игре команды.
Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.28.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.56.