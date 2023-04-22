«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в 32-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков.

В начале недели «мерсисайдцы» вдоволь накуражились в матче с «Лидсом». «Ливерпуль» одержал яркую гостевую победу со счетом 6:1.

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Это был один из немногих случаев в сезоне, когда команда Юргена Клоппа показала свою атакующую мощь. Одним из героев стал Мо Салах, оформивший дубль.

Все прогнозы на АПЛ

Примечательно, что «Ливерпуль» прервал серию из пяти матчей без побед.

Ранее в апреля «мерсисайдцы» уступили «Манчестер Сити» (1:4) и сыграли вничью с «Челси» (0:0) и «Арсеналом» (2:2).

В текущем сезоне «Ливерпуль» потерпел лишь одно поражение на своем поле в рамках АПЛ.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 31-м матче 27 очков.

Команда Стива Купера ни разу не выиграла в десяти предыдущих матчах. На этом отрезке у «Ноттингем Форест» семь поражений и три ничьи.

Ранее в апреле «лесники» набрали одно очко в домашней игре с «Вулверхэмптоном», после чего уступили «Лидсу», «Астон Вилле» и «Манчестер Юнайтед».

Гостевая серия поражений «Ноттингем Форест» в АПЛ составляет пять матчей с общим счетом 2:13.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 7.50, а победу «Ноттингем Форест» — за 15.25.

Все указывает на то, что «Ливерпуль» второй раз на этой неделе порадует своих болельщиков результативным футболом.

Клопп наконец-то может рассчитывать на всех основных исполнителей. Именно с этим и связан прогресс в игре команды.

Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал больше 3,5 за 2.28.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.56.