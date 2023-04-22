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    «Оренбург» повторит исход прошлой встречи

    «Факел» — «Оренбург». Ставки (к. 2.80) и прогноз на РПЛ 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Оренбург»
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    Брайан Мансилья
    В матче 24-го тура чемпионата России состоится встреча «Факела» и «Оренбурга». Она пройдет в Воронеже 22 апреля. Начало в 16:30 мск. «Факел» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Апреля 2023 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 16:30 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Факел»

    Воронежцы находятся висят над зоной вылета. И нужно победить, что дальше дистанцироваться от «Химок» и «Торпедо». Сейчас команда занимает 14-е место в зоне переходных матчей с 18 очками на счету.

    «Факел» не смог выиграть 3 последних матча в турнире. Серия состоит из ничьи и двух поражений. Ничью удалось добыть в поединке с «Ахматом» (1:1) и по ходу встречи хозяева проигрывали в счете. Тем не менее им удалось взять первое очко в апреле.

    Коэффициенты матча Факел — Оренбург

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    Помимо ничьи были неудачные выступления в поединках с московскими командами, а именно с ЦСКА и «Торпедо». Обе встречи закончились со счетом 0:2.

    Все прогнозы на РПЛ

    Основное количество очков «Факел» набирает дома, так что можно с уверенностью сказать, что воронежцы делают ставку на этот вариант, хотя за две прошлые игры они набрали одно очко.

    «Оренбург»

    «Горожане» находятся на экваторе турнирной таблицы РПЛ с 33 очками на счету. У них уверенное положение и зона вылета им не грозит. К игре с «Факелом» команда подошла с серией из трех безвыигрышных матчей.

    «Оренбург» сумел набрать по одному баллу в матча с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (2:2). 16 апреля коллектив потерпел разгромное поражение от «Локомотива» со счетом 1:4, что стало неожиданностью, ведь клуб находится в числе лучших домашних команд турнира.

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  • 18/04/2023

    • В целом по сезону у «горожан» равное количество побед и поражений. Всего по 10. Также «Оренбург» только трижды сыграл вничью. Это наименьший показатель в РПЛ на сегодня.

    Одним из главных отличий «Оренбурга» от всех середняков чемпионата является его результативность. В 23 матчах сезона клуб оформил 44 забитых мяча. Даже у «Ростова», ЦСКА и «Динамо» меньше, и там еще 9 команда в списке.

    Прогноз и ставки

    «Факел» и «Оренбург» — почти равные по силам команды, если верить букмекерам. Котировки на победу составляют 2.50 и 2.80 соответственно. На ничью можно поставить с котировкой 3.55.

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    Даже несмотря на последний результат, «Оренбург» подкупает своей результативностью и относительной стабильностью в сравнении с середняками РПЛ. Стоит вспомнить успешные матчи против «Сочи» и «Спартака», а также боевую ничью с «Ростовом».

    Ничьи не будет, «Оренбург» снова победит, как сделал это в первом круге (4:1). Ставка — победа «Оренбурга» за 2.80.

    «Горожане» выиграли первый тайм в трех из пяти матчей РПЛ. «Факел» поздно просыпается, поэтому не исключено, что «Оренбург» завершит первую половину встречи в свою пользу. Ставка — победа гостей в 1-м тайме.

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    «Факел» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Оренбург» повторит исход прошлой встречи
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