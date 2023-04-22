«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Команда занимает 12-ю позицию с 36-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» уже имеет невысокий риск спуститься к зоне вылета, ведь отрыв составляет 9 очков.

Еще недавно «Орлы» переживали один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. В этот период за последние 12 матчей в АПЛ клуб не выиграл, 7 раз проиграв и 5 раз сыграв вничью.

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Но лондонцы сменили главного тренера, которым снова стал Рой Ходжсон, что позволило им встряхнуть коллектив и вернуться к победам.

Все прогнозы на АПЛ

Так, в последних трех матчах хозяева выиграли три поединка кряду с общей разницей мячей 9-2, поэтому будут явным фаворитом грядущей игры.

«Эвертон»

Команда — одно из главных разочарований АПЛ нынешнего сезона. «Ириски» непривычно сражаются за выживание.

Правда, ливерпульскому клубу удалось выбраться из зоны вылета на 17-е место. Впрочем, отрыв «Эвертона» от опасной зоны измеряется лишь лучшей разницей мячей.

В своем предыдущем поединке команда снова осталась без очков. На своем поле мерсисайдцы уступили «Фулхэму» (1:3).

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях и двух ничьих, поэтому его форма не сулит ему высоких шансов на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Эвертона» оценивается в 3,84, ничья — в 3,36.

В четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,32, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.