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    «Реджина» — «Брешия». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Италии, 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реджина» — «Брешия»
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    «Брешия»
    «Реджина» на своем поле сыграет против «Брешии» в 34-м туре второго итальянского дивизиона (Серия Б). Игра состоится 21 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Реджина» — «Брешия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 21 Апреля 2023 года
    Реджина
  • Италия. Серия B
    •  Реджина 21:30 Брешия Брешия
  • Брешия
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    «Реджина»

    За пять туров до финиша первенства второго итальянского дивизиона «Реджина» с 46 набранными очками находится в зоне плей-офф, на восьмом место, однако конкуренты сильно поджимают.

    «Амарантовые» в минувшем туре первенства расписали выездную мировую с главным аутсайдером текущего чемпионата «Беневенто» 1:1, а до этого же выиграли две встречи подряд.

    А ранее клуб из города Реджо-ди-Калабрия имел очень неудачный период, в котором проиграл восемь поединков чемпионата из девяти при одном выигрыше.

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    В родных стенах «Реджина» смогла отпраздновать всего лишь три виктории за последние 11 игр. Помимо них, коллектив в этот период дважды еще сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

    «Брешия»

    «Брешиа» с 32 зачетными пунктами находится в зоне прямого вылета, на предпоследней позиции в турнирной таблице. Отставание от зоны переходных игр составляет два очка.

    «Ласточки» неплохо провели свои две последние игры чемпионата, набрав в них четыре пункта, обыграв в родных стенах середняка «Тернану» 1:0 и расписав выездную мировую с соседом по турнирке СПАЛом 2:2.

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    • До этого же «сине-белые» не могли победить на протяжении 17 матчей первенства, сыграв в этот период пять раз вничью и потерпев аж 12 поражений.

    Последний раз в выездной игре «Брешиа» побеждала аж в сентябре прошлого года. После того у нее на счету шесть ничейных результатов и восемь фиаско.

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    В первом круге «Реджина» обыграла «Брешию» на ее поле со счетом 2:0, а в прошлом сезоне оба матча выиграли «ласточки» — 3:0 и 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реджины» — 1.95, победа «Брешии» — 4.00, ничья — 3.30.

    Аутсайдер первенства будет прилаживать максимум усилий, чтобы постараться подняться хотя бы в зону переходных матчей. В общем, ожидаем, что гости смогут здесь устоять и разживутся очками.

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    «Реджина» — «Брешия»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Аутсайдер разживется зачетными пунктами?
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