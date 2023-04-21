«Реджина» на своем поле сыграет против «Брешии» в 34-м туре второго итальянского дивизиона (Серия Б). Игра состоится 21 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Реджина» — «Брешия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реджина»

За пять туров до финиша первенства второго итальянского дивизиона «Реджина» с 46 набранными очками находится в зоне плей-офф, на восьмом место, однако конкуренты сильно поджимают.

«Амарантовые» в минувшем туре первенства расписали выездную мировую с главным аутсайдером текущего чемпионата «Беневенто» 1:1, а до этого же выиграли две встречи подряд.

А ранее клуб из города Реджо-ди-Калабрия имел очень неудачный период, в котором проиграл восемь поединков чемпионата из девяти при одном выигрыше.

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В родных стенах «Реджина» смогла отпраздновать всего лишь три виктории за последние 11 игр. Помимо них, коллектив в этот период дважды еще сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

«Брешия»

«Брешиа» с 32 зачетными пунктами находится в зоне прямого вылета, на предпоследней позиции в турнирной таблице. Отставание от зоны переходных игр составляет два очка.

«Ласточки» неплохо провели свои две последние игры чемпионата, набрав в них четыре пункта, обыграв в родных стенах середняка «Тернану» 1:0 и расписав выездную мировую с соседом по турнирке СПАЛом 2:2.

До этого же «сине-белые» не могли победить на протяжении 17 матчей первенства, сыграв в этот период пять раз вничью и потерпев аж 12 поражений.

Последний раз в выездной игре «Брешиа» побеждала аж в сентябре прошлого года. После того у нее на счету шесть ничейных результатов и восемь фиаско.

В первом круге «Реджина» обыграла «Брешию» на ее поле со счетом 2:0, а в прошлом сезоне оба матча выиграли «ласточки» — 3:0 и 2:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реджины» — 1.95, победа «Брешии» — 4.00, ничья — 3.30.

Аутсайдер первенства будет прилаживать максимум усилий, чтобы постараться подняться хотя бы в зону переходных матчей. В общем, ожидаем, что гости смогут здесь устоять и разживутся очками.