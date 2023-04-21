«Колос» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 15:00 мск. «Колос» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

«Колос» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда Ярослава Вишняка занимает 6 место.

Отставание от искомой 5 позиции составляет 3 очка. Правда, у идущей выше «Александрии» имеется матч в запасе.

В минувшем туре УПЛ «Колос» добыл три важнейших пункта. В формально выездной встрече команда Вишняка минимально переиграла «Ингулец».

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Эта виктория стала для клуба из Ковалевки второй кряду. Более того, команда не пропускает в свои ворота уже на протяжении трех последних матчей.

В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут стремиться разжиться очками. Состав у «Колоса» крепкий, и вполне способен дать бой одному из лидеров УПЛ.

«Заря»

Луганчане совсем не зря находятся в группе лидеров. По игре команда Патрика ван Леувена смотрится едва ли не сильнее всех в УПЛ.

Вот только пропускает «Заря» многовато, как для претендента на самые высокие места. В 21 матче в воротах луганчан побывало уже 27 мячей.

В минувшем туре команда добыла важнейшую победу. В Киеве, где принимают своих соперников луганчане, был бит «Днепр-1» (2:1).

Правда, до того команда ван Леувена уступила «Кривбассу» (1:0). Между тем, луганчане явно настроены, как минимум, на бронзу.

И уж точно гости едут в живописную Ковалевку за тремя очками. Правда, в матче первого круга «Заря» не сумела победить команду Вишняка (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.97.

На викторию «Колоса» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.60.

«Колос» забивает в среднем меньше гола за матч , да и вряд ли сможет справиться с претендентом на медали.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Победа «Зари» во 2 тайме за 2.33.