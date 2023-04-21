«Анже» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 22:00 мск. «Анже» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

Эта команда отчаянно сражается за выживание. Правда, нынешние реалии таковы, что «Анже» вот-вот де-юре оформит вылет в Лигу 2.

«Анже» отстает от спасительного 16 места на 17 очков. Так что вылет — лишь дело времени, и явно совсем непродолжительного.

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В минувшем туре «Анже» снова проиграл. На выезде команда уступила «Клермону» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Показатели у «Анже» весьма скромные. Что говорить, если в 31 матче чемпионата в активе у команды только 3 победы?!

В этой встрече хозяева явно будут больше обороняться. Правда, шансов на успешный исход в поединке с чемпионом у команды крайне мало.

ПСЖ

Парижане уверенно лидируют. Да и вообще, мало кто сомневается, что ПСЖ добудет чемпионский титул!

Отрыв от ближайшего конкурента составляет 8 очков. За 7 туров до финиша отыграть такой гандикап «Марселю», «Лансу» и «Монако» явно не под силу.

Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. ПСЖ в родных стенах уверенно переиграл «Ланс» (3:1).

Более того, эта победа стала для команды второй кряду. Ну а в активе Килиана Мбаппе и Лионеля Месси уже 35 мячей в чемпионате на двоих.

ПСЖ явно едет в гости с целью добыть очередные три очка. При этом можно предположить, что парижане выиграют даже малой кровью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.29.

На викторию «Анже» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.25.

ПСЖ находится в чемпионской гонке, к тому же на две головы и по всем параметрам сильнее соперника .

Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.