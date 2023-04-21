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    Парижане разгромят аутсайдера

    «Анже» — ПСЖ. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — ПСЖ
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    Лионель Месси
    «Анже» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 22:00 мск. «Анже» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Апреля 2023 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Анже»

    Эта команда отчаянно сражается за выживание. Правда, нынешние реалии таковы, что «Анже» вот-вот де-юре оформит вылет в Лигу 2.

    «Анже» отстает от спасительного 16 места на 17 очков. Так что вылет — лишь дело времени, и явно совсем непродолжительного.

    Коэффициенты матча Анже — ПСЖ

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    В минувшем туре «Анже» снова проиграл. На выезде команда уступила «Клермону» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Показатели у «Анже» весьма скромные. Что говорить, если в 31 матче чемпионата в активе у команды только 3 победы?!

    В этой встрече хозяева явно будут больше обороняться. Правда, шансов на успешный исход в поединке с чемпионом у команды крайне мало.

    ПСЖ

    Парижане уверенно лидируют. Да и вообще, мало кто сомневается, что ПСЖ добудет чемпионский титул!

    Отрыв от ближайшего конкурента составляет 8 очков. За 7 туров до финиша отыграть такой гандикап «Марселю», «Лансу» и «Монако» явно не под силу.

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  • 17/04/2023

    • Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. ПСЖ в родных стенах уверенно переиграл «Ланс» (3:1).

    Более того, эта победа стала для команды второй кряду. Ну а в активе Килиана Мбаппе и Лионеля Месси уже 35 мячей в чемпионате на двоих.

    ПСЖ явно едет в гости с целью добыть очередные три очка. При этом можно предположить, что парижане выиграют даже малой кровью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.29.

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    На викторию «Анже» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.25.

    ПСЖ находится в чемпионской гонке, к тому же на две головы и по всем параметрам сильнее соперника.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.

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    «Анже» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Парижане разгромят аутсайдера
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