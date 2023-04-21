«Анже»
Эта команда отчаянно сражается за выживание. Правда, нынешние реалии таковы, что «Анже» вот-вот де-юре оформит вылет в Лигу 2.
«Анже» отстает от спасительного 16 места на 17 очков. Так что вылет — лишь дело времени, и явно совсем непродолжительного.
Коэффициенты матча Анже — ПСЖ
В минувшем туре «Анже» снова проиграл. На выезде команда уступила «Клермону» со счетом 2:1.
Показатели у «Анже» весьма скромные. Что говорить, если в 31 матче чемпионата в активе у команды только 3 победы?!
В этой встрече хозяева явно будут больше обороняться. Правда, шансов на успешный исход в поединке с чемпионом у команды крайне мало.
ПСЖ
Парижане уверенно лидируют. Да и вообще, мало кто сомневается, что ПСЖ добудет чемпионский титул!
Отрыв от ближайшего конкурента составляет 8 очков. За 7 туров до финиша отыграть такой гандикап «Марселю», «Лансу» и «Монако» явно не под силу.
Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. ПСЖ в родных стенах уверенно переиграл «Ланс» (3:1).
Более того, эта победа стала для команды второй кряду. Ну а в активе Килиана Мбаппе и Лионеля Месси уже 35 мячей в чемпионате на двоих.
ПСЖ явно едет в гости с целью добыть очередные три очка. При этом можно предположить, что парижане выиграют даже малой кровью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.29.
На викторию «Анже» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.25.
ПСЖ находится в чемпионской гонке, к тому же на две головы и
Наш прогноз — Фора ПСЖ -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.10.