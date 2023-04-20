В четверг, 20 апреля, в ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций «Вест Хэм» в родных стенах сыграет против бельгийского «Гента». Место «Лондон Стэдиум» в Англии. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. «Вест Хэм» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

Первый матч четвертьфинала Лиги конференций «Вест Хэм» может себе занести в пассив. Во-первых команда упустила победу в гостевой встрече против «Гента» (1:1).

Во-вторых защитник «молотобойцев» Ангело получил дисквалификацию на ответную встречу из-за перебора жёлтых карточек. В матче с бельгийцами игрок схлопотал «горчичник» на 34-й минуте.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Гент 1X2Новым игрокам 1.653.905.20Фрибет$40

В составе «Вест Хэма» гол забил Дэнни Ингс. Нападающий оформил гол в раздевалку после паса от Джаррода Боуэна. Лондонцы могли и выиграть встречу, если бы не игра рукой Агуэрда. В момент взятия ворот VAR зафиксировал нарушение правил.

Все прогнозы на Лигу конференций

Ранее «Вест Хэм» выбил из турнира киприотов из АЕКа. Команда английской Премьер-лиги выиграла с общим счётом — 6:0 (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

Из-за травма колена «Вест Хэму» в ответной встрече с «Гентом» не сможет помочь Джанлука Скамакка.

В английской Премьер-Лиге «Вест Хэм» занимает 15 место. В 31-м туре чемпионата «молотобойцы» отобрали очки «Арсенала», обменявшись с лидером голами (2:2). На данный момент лондонцы отдалились от зоны вылета до четырёх очков.

«Гент»

Гол Уго Кёйперса спасли «Гент» от домашнего поражения в четвертьфинальном поединке Лиги конференций с «Вест Хэмом». Бельгийский форвард оформил гол на 57-й минуте поединка.

В предыдущей стадии турнира «Гент» уверенно разобрался с турецким «Истанбулом» (5:2 — по сумме двух встреч). Дома была зафиксирована результативная ничья (1:1), а в гостях бельгийцы преиграли турецкого визави (4:1).

Три игрок команды находятся на больничной койке. С мышечной травмой из игры выбыли Дарко Лемаич и Сулейман Марре. А Эндрю Хюльсагер получил травму ахилла.

В чемпионате Бельгии «Гент» занимает четвёртое место. После 33 туров команда набрала 56 очков. В рамках прошедшего игрового дня четвертьфиналист Лиги конференции обменялся голами с «Мехеленом» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяева. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 1.68, ничью оценивают в 3.84. А на победу «Гента» — в 5.05.

Прогноз: Обе команды любят играть результативно. В чемпионате и еврокубках «Вест Хэм» и «Гент» забивают, как минимум два мяча. Не исключаем вероятности, что англичане и бельгийцы поразят цель соперника минимум один раз.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.91.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант развития событий — результативность матча. Ожидаем открытый футбол со стороны четвертьфиналистов Лиги конференций.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.65.