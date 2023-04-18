В матче 43-го тура Чемпионшипа Англии «Сандерленд» примет «Хаддерсфилд». Встреча состоится 18 апреля 2023 года «Сандерленд» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сандерленд»

«Кошки» выиграли два последних матча в турнире, от чего немного улучшили свое положение в таблице, где команда идет 9-й с 61 набранным баллом. На это также повлияла ее беспроигрышная серия, которая продолжается на протяжении пяти туров подряд.

Помимо двух побед «Сандерленд» трижды сыграл вничью. Коллектив разошелся мировой с «Лутоном» (1:1) и «Бернли» (0:0), а также с «Халлом» (4:4).

Что касается двух последних побед, то здесь у хозяев были успешные поединки в матчах с «Кардиффом» (1:0) и «Бирмингемом» (2:1).

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У команды обширный лазарет. Даниэль Баллард, Деннис Сиркин, Корри Эванс, Элиот Эмблтон — это лишь малая часть травмированных игроков.

«Хаддерсфилд»

У «терьеров» ситуация другая. Они борются за выживание и от зоны вылета ее отделяет всего одно очко. После серии побед команда сыграла вничью и потерпела поражение. Сейчас у нее 43 очка и 19-е место в таблице.

Ранее «Хаддерсфилд» обыграл «Миллуолл» (1:0), а также «Мидлсбро» (4:2) и «Уотфорд» (3:2). После этих результатов команде не удалось победить «Блэкберн», матч с которым закончился ничьей 2:2.

В последнем туре гости минимально проиграли «Суонси» и это поражение стало для них 21-м в сезоне. Это почти самый худший результат в лиге на данный момент.

Такая же ситуация с поражения на выезде. «Хаддерсфилд» проиграл 13 матчей из 21, одержав всего 4 победы.

Прогноз и ставки

По мнению букмекеров, «Сандерленд» должен выиграть. Котировки составляют 1.68 и 4.80.

В этом есть логика. «Кошки» сейчас неплохо себя показывают. Чего только стоят ничьи с лидерами таблицы. К концу сезона хозяева вышли на хороший результат. Плюс к мотивации — это возможность побороться за плей-офф, в котором будет разыгрываться последняя путевка в АПЛ. Так что для «Сандерленда» здесь нет других вариантов кроме победы.

Однако она наверняка будет отложена на второй тайм, так как в последних матчах турнира команда ни разу не выиграла первую половину встречи. Так что первый тайм закончится вничью. При этом хозяева ни разу за 5 матчей не отдали первые 45 минут сопернику. Ставка на ничью в первом тайме.

Уже в тайме втором «Сандерленд» добудет себе важные 3 очка и, возможно, поднимется по таблице.