«Сассуоло»
Эта команда находится на скромном 12 месте. Вот только шансы на попадание в зону еврокубков уже фактически нивелировались, да и вылет не грозит.
Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Сассуоло» в 29 матчах забили всего лишь 37 мячей.
Коэффициенты матча Сассуоло — Ювентус
В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде «Сассуоло» уступил «Вероне» (2:1).
Правда, матчи с туринцами для команды в последнее время складываются неудачно. Три последних очных поединка были проиграны.
Зато хозяева смогут предстать в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка «Сассуоло» будет рад даже ничьей.
«Ювентус»
Туринцы находятся на скромном, как для себя, 7 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Ювентус» явно метит, как минимум, в зону Лиги чемпионов.
Зато оборона «Старой Сеньоры» привычно сильна и монолитна. В 29 матчах пропущено только 24 мяча.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Ювентус» в четвертьфинале Лиги Европы минимально одолел лиссабонский «Спортинг».
Вот только до того туринцы уступили «Лацио» (2:1) в рамках Серии А. Так что нужно срочно добывать очки и возвращаться в группу лидеров.
«Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Туринцы банально сильнее оппонента, да и последняя виктория прибавила позитива.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.00.
На викторию «Сассуоло» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Ювентуса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.