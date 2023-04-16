«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 19:00 мск. «Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

Эта команда находится на скромном 12 месте. Вот только шансы на попадание в зону еврокубков уже фактически нивелировались, да и вылет не грозит.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Сассуоло» в 29 матчах забили всего лишь 37 мячей.

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В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде «Сассуоло» уступил «Вероне» (2:1).

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Правда, матчи с туринцами для команды в последнее время складываются неудачно. Три последних очных поединка были проиграны.

Зато хозяева смогут предстать в оптимальном кадровом сочетании. Наверняка «Сассуоло» будет рад даже ничьей.

«Ювентус»

Туринцы находятся на скромном, как для себя, 7 месте в турнирной таблице. Впрочем, «Ювентус» явно метит, как минимум, в зону Лиги чемпионов.

Зато оборона «Старой Сеньоры» привычно сильна и монолитна. В 29 матчах пропущено только 24 мяча.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Ювентус» в четвертьфинале Лиги Европы минимально одолел лиссабонский «Спортинг».

Вот только до того туринцы уступили «Лацио» (2:1) в рамках Серии А. Так что нужно срочно добывать очки и возвращаться в группу лидеров.

«Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Туринцы банально сильнее оппонента, да и последняя виктория прибавила позитива.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.00.

На викторию «Сассуоло» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.50.

Гости смотрятся сильнее соперника , к тому же «Ювентус» еще намеревается побороться за самые высокие места.

Наш прогноз — Победа «Ювентуса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.