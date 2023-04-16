«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Ноттингем Форест» находится на опасном 18 месте в таблице.

Вот только забивают «лесники» чересчур редко. В 30 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 24 раза.

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В минувшем туре «Ноттингем Форест» вновь разочаровал результатом. На выезде «лесники» вчистую уступили «Астон Вилле» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются катастрофически неудачно. Последний раз «Ноттингем Форест» отбирал очки у манкунианцев еще 27 лет назад.

В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться зацепиться за очки. Сейчас для «лесников» каждый балл — на вес драгоценного металла.

«Манчестер Юнайтед»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» находится на 4 месте в турнирной таблице.

Причем манкунианцы борются за 3 позицию с «Ньюкаслом», отставая от «сорок» лишь по дополнительным показателям. Правда, команда Эрика тен Хага частенько проигрывает: 7 поражений в 29 матчах.

Минувший тур чемпионата принес команде победу. «Манчестер Юнайтед» в родных стенах уверенно одолел «Эвертон» (2:0).

После того манкунианцы упустили верную победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Дома подопечные тен Хага довольствовались лишь ничьей с «Севильей» (2:2).

«Манчестер Юнайтед» явно едет в гости с целью добыть три очка. Мотивация попасть в тройку огромная, да и осечку в Лиге Европы нужно забыть как можно скорее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.62.

На викторию «Ноттингем Форест» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.00.

Манкунианцы борются за итоговое 3 место в АПЛ, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.