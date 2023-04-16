ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исраэль АдесаньяАдесанья отомстил Перейре за 3 поражения. Исраэль прикончил давнего врага во втором раунде Resident Evil 4Resident Evil 4 Remake: рейтинг сложности сражений с боссами «МЮ» — «Севилья»Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей»
  • 23:43
    • «Лацио» разбил «Специю»
    Все новости спорта

    Манкунианцы начнут матч активно

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 16 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марсель Забитцер
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Апреля 2023 года

    «Ноттингем Форест»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Ноттингем Форест» находится на опасном 18 месте в таблице.

    Вот только забивают «лесники» чересчур редко. В 30 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 24 раза.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед

    1X2Новым игрокам
  • 5.203.901.65Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Ноттингем Форест» вновь разочаровал результатом. На выезде «лесники» вчистую уступили «Астон Вилле» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются катастрофически неудачно. Последний раз «Ноттингем Форест» отбирал очки у манкунианцев еще 27 лет назад.

    В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться зацепиться за очки. Сейчас для «лесников» каждый балл — на вес драгоценного металла.

    «Манчестер Юнайтед»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» находится на 4 месте в турнирной таблице.

    Причем манкунианцы борются за 3 позицию с «Ньюкаслом», отставая от «сорок» лишь по дополнительным показателям. Правда, команда Эрика тен Хага частенько проигрывает: 7 поражений в 29 матчах.

  • Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей»
  • Реакция спортивных СМИ на упущенную манкунианцами победу в Лиге Европы
  • Вчера

    • Минувший тур чемпионата принес команде победу. «Манчестер Юнайтед» в родных стенах уверенно одолел «Эвертон» (2:0).

    После того манкунианцы упустили верную победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Дома подопечные тен Хага довольствовались лишь ничьей с «Севильей» (2:2).

    «Манчестер Юнайтед» явно едет в гости с целью добыть три очка. Мотивация попасть в тройку огромная, да и осечку в Лиге Европы нужно забыть как можно скорее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.62.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Ноттингем Форест» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.00.

    Манкунианцы борются за итоговое 3 место в АПЛ, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Миннесота — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Каспий — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Родина Москва — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Прогноз на матч Вильярреал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рубин — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Волга — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. Манкунианцы начнут матч активно
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры