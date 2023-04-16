«Ноттингем Форест»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Ноттингем Форест» находится на опасном 18 месте в таблице.
Вот только забивают «лесники» чересчур редко. В 30 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 24 раза.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
В минувшем туре «Ноттингем Форест» вновь разочаровал результатом. На выезде «лесники» вчистую уступили «Астон Вилле» (2:0).
Матчи с «Манчестер Юнайтед» для команды традиционно складываются катастрофически неудачно. Последний раз «Ноттингем Форест» отбирал очки у манкунианцев еще 27 лет назад.
В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться зацепиться за очки. Сейчас для «лесников» каждый балл — на вес драгоценного металла.
«Манчестер Юнайтед»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» находится на 4 месте в турнирной таблице.
Причем манкунианцы борются за 3 позицию с «Ньюкаслом», отставая от «сорок» лишь по дополнительным показателям. Правда, команда Эрика тен Хага частенько проигрывает: 7 поражений в 29 матчах.
Минувший тур чемпионата принес команде победу. «Манчестер Юнайтед» в родных стенах уверенно одолел «Эвертон» (2:0).
После того манкунианцы упустили верную победу в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Дома подопечные тен Хага довольствовались лишь ничьей с «Севильей» (2:2).
«Манчестер Юнайтед» явно едет в гости с целью добыть три очка. Мотивация попасть в тройку огромная, да и осечку в Лиге Европы нужно забыть как можно скорее.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.62.
На викторию «Ноттингем Форест» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.00.
Манкунианцы борются за итоговое 3 место в АПЛ, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.