«Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» в минувшем чемпионате чемпионата Аргентины финишировал на третьей позиции, набрав 47 очков в 27 играх. От чемпиона он отстал на пять пунктов.
В текущем же первенстве «миллионеры» по итогам десяти проведенных туров с 24 очками лидируют, оторвавшись на четыре очка от второй строки. Они выиграли восемь встреч при двух фиаско.
Столичный коллектив вышел победителем из своих последних пяти игр первенства. В минувшем игровом дне он в выездном поединке разгромил «Уракан» со счетом 3:0.
В текущем сезоне «Ривер Плейт» провел семь домашних матчей в различных турнирах, выиграв шесть из них и один поединок проиграв.
«Химнасия» Ла-Плата
«Химнасия» прошлый чемпионат Аргентины закончила на девятой позиции, отстав от предстоящего противника на семь пунктов.
В данном первенстве клуб из Ла-Платы за десять проведенных туров набрал 11 пунктов, с которыми находится аж на 22 строке в турнирной таблице, но от 14 отстает всего на три балла.
В своей последней проведенной игре первенства коллектив на своем поле обыграл крепкий «Расинг» со счетом 3:1. И данная виктория стала для команды второй за последний три встречи при одном фиаско.
В этом году «Химнасия» провела вне родных стен пять встреч в различных турнирах, но ни разу не победила, проиграв четыре игры из пяти при одной мировой.
«Ривер Плейт» на своей территории выиграл у «Химнасии» в четырех из пяти последних матчей при одном мировом исходе.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ривер Плейт» — 1.33, победа «Химнасии» — 9.00, ничья — 5.00.
«Химнасия» в своем последнем отрезке смотрится весьма неплохо и вполне может хоть раз отличиться в воротах лидера. В общем, наш прогноз на эту игру — обе забьют: да.