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    Сможет ли «Химнасия» забить лидеру?

    «Ривер Плейт» — «Химнасия» Ла-Плата. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Аргентины, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Химнасия» Ла-Плата
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    «Ривер Плейт»
    В ночь на 14 апреля в 11-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Ривер Плейт» на своем поле сыграет против «Химнасии» из Ла-Платы. Начало — в 01:30 по мск. «Ривер Плейт» — «Химнасия» Ла-Плата: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 14 Апреля 2023 года
    Ривер Плейт
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  • Аргентина. Примера
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    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» в минувшем чемпионате чемпионата Аргентины финишировал на третьей позиции, набрав 47 очков в 27 играх. От чемпиона он отстал на пять пунктов.

    В текущем же первенстве «миллионеры» по итогам десяти проведенных туров с 24 очками лидируют, оторвавшись на четыре очка от второй строки. Они выиграли восемь встреч при двух фиаско.

    Столичный коллектив вышел победителем из своих последних пяти игр первенства. В минувшем игровом дне он в выездном поединке разгромил «Уракан» со счетом 3:0.

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    В текущем сезоне «Ривер Плейт» провел семь домашних матчей в различных турнирах, выиграв шесть из них и один поединок проиграв.

    «Химнасия» Ла-Плата

    «Химнасия» прошлый чемпионат Аргентины закончила на девятой позиции, отстав от предстоящего противника на семь пунктов.

    В данном первенстве клуб из Ла-Платы за десять проведенных туров набрал 11 пунктов, с которыми находится аж на 22 строке в турнирной таблице, но от 14 отстает всего на три балла.

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    • В своей последней проведенной игре первенства коллектив на своем поле обыграл крепкий «Расинг» со счетом 3:1. И данная виктория стала для команды второй за последний три встречи при одном фиаско.

    В этом году «Химнасия» провела вне родных стен пять встреч в различных турнирах, но ни разу не победила, проиграв четыре игры из пяти при одной мировой.

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    «Ривер Плейт» на своей территории выиграл у «Химнасии» в четырех из пяти последних матчей при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ривер Плейт» — 1.33, победа «Химнасии» — 9.00, ничья — 5.00.

    «Химнасия» в своем последнем отрезке смотрится весьма неплохо и вполне может хоть раз отличиться в воротах лидера. В общем, наш прогноз на эту игру — обе забьют: да.

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    «Ривер Плейт» — «Химнасия» Ла-Плата: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Химнасия» забить лидеру?
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