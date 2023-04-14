В ночь на 14 апреля в 11-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Ривер Плейт» на своем поле сыграет против «Химнасии» из Ла-Платы. Начало — в 01:30 по мск. «Ривер Плейт» — «Химнасия» Ла-Плата: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» в минувшем чемпионате чемпионата Аргентины финишировал на третьей позиции, набрав 47 очков в 27 играх. От чемпиона он отстал на пять пунктов.

В текущем же первенстве «миллионеры» по итогам десяти проведенных туров с 24 очками лидируют, оторвавшись на четыре очка от второй строки. Они выиграли восемь встреч при двух фиаско.

Столичный коллектив вышел победителем из своих последних пяти игр первенства. В минувшем игровом дне он в выездном поединке разгромил «Уракан» со счетом 3:0.

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В текущем сезоне «Ривер Плейт» провел семь домашних матчей в различных турнирах, выиграв шесть из них и один поединок проиграв.

«Химнасия» Ла-Плата

«Химнасия» прошлый чемпионат Аргентины закончила на девятой позиции, отстав от предстоящего противника на семь пунктов.

В данном первенстве клуб из Ла-Платы за десять проведенных туров набрал 11 пунктов, с которыми находится аж на 22 строке в турнирной таблице, но от 14 отстает всего на три балла.

В своей последней проведенной игре первенства коллектив на своем поле обыграл крепкий «Расинг» со счетом 3:1. И данная виктория стала для команды второй за последний три встречи при одном фиаско.

В этом году «Химнасия» провела вне родных стен пять встреч в различных турнирах, но ни разу не победила, проиграв четыре игры из пяти при одной мировой.

«Ривер Плейт» на своей территории выиграл у «Химнасии» в четырех из пяти последних матчей при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ривер Плейт» — 1.33, победа «Химнасии» — 9.00, ничья — 5.00.

«Химнасия» в своем последнем отрезке смотрится весьма неплохо и вполне может хоть раз отличиться в воротах лидера. В общем, наш прогноз на эту игру — обе забьют: да.