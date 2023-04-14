«Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 42-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Мидлсбро» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в АПЛ. На текущий момент «Мидлсбро» находится на вполне приличном 4 месте в таблице.

Вот только пропускают «мидлы» чересчур часто. В 41 матче в воротах команды побывало уже 50 мячей.

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В минувшем туре «Мидлсбро» добыл один зачетный балл. Команда на выезде расписала мировую с «Бристоль Сити» (2:2).

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Матчи с «канарейками» для команды традиционно складываются неудачно. Три из пяти очных поединков были проиграны.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. К тому же в матче первого круга «мидлы» переиграли «Норвич» со счетом 1:2.

«Норвич»

Эта команда традиционно сражается за повышение в классе. Правда, сейчас «Норвич» находится на 8 месте в турнирной таблице.

Причем отставание от искомой 6 позиции составляет 1 балл. Так что мотивация «канареек» полностью понятна: ворваться в зону плей-офф.

Минувший тур Чемпионшип принес команде разочарование. «Норвич» в родных стенах не смог переиграть «Ротерхэм» (0:0).

Зато оборона команды действует достаточно монолитно. В двух последних матчах «канарейки» не пропускали.

«Норвич» явно едет в гости с целью добыть три очка. Состав у команды, по меркам Чемпионшип, шикарный, так что есть все предпосылки для подъема.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.91.

На викторию «Норвича» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.60.

«Норвич» максимально мотивирован побороться за выход в плей-офф, и явно постарается проявить активность в атаке .

Наш прогноз — Победа «Норвича». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.