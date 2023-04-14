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    «Кызылкум» ждет коллизия?

    «Кызылкум» — «Termez Surkhon». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Кызылкум» — «Termez Surkhon»
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    Асрор Аликулов
    «Кызылкум» сыграет на своем поле с «Termez Surkhon» в рамках 6-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:30 мск. «Кызылкум» — «Termez Surkhon»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кызылкум»

    Эта команда находится на скромном 10 месте в турнирной таблице. Причем атака «Кызылкума» действует крайне нерезультативно, отличившись лишь 3 голами.

    Главной проблемой команды является нестабильность в игре и результатах. «Кызылкум» умудрился проиграть в 3 стартовых матчах из 5.

    В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться заветными баллами. На выезде «Кызылкум» уступил «Пахтакору» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Единственная победа команды пришлась на домашний поединок. Во 2 туре чемпионата «Кызылкум» минимально одолел «Бухару».

    Матчи с «Termez Surkhon» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран лишь 1 при 2 коллизиях.

    «Termez Surkhon»

    Эта команда стартовала в чемпионате Узбекистана не столь ярко. Ныне она занимает 7 место в турнирной таблице.

    А вот оборона «Termez Surkhon» частенько дает сбои. В 5 поединках пропущено 7 мячей в свои ворота.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Termez Surkhon» на выезде уступил «Насафу» (3:2).

    До того команда минимально одолела «Бухару» (2:0). Так что в этом поединке нужно срочно брать очки.

    «Termez Surkhon» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Во всех своих 5 матчах команда не уходила с поля без забитого гола.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Termez Surkhon» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Кызылкума» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.34.

    Гости забивают в каждом матче, и явно намереваются продолжить эту приятную тенденцию.

    Наш прогноз — Победа «Termez Surkhon». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.22.

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    «Кызылкум» — «Termez Surkhon»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. «Кызылкум» ждет коллизия?
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