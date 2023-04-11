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    Уверенная победа «Валмиеры»?

    «Даугавпилс» — «Валмиера». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Латвии, 11 апреля 2023 года

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    «Валмиера»
    «Даугавпилс» сыграет на своем поле с «Валмиерой» в рамках 5-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 17:00 мск. «Даугавпилс» — «Валмиера»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 11 Апреля 2023 года
    Даугавпилс
  • Латвия. Высшая лига
    •  Даугавпилс 17:00 Валмиера Валмиера
  • Валмиера
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    «Даугавпилс»

    Эта команда начала чемпионат явно не лучшим образом. Сейчас «Даугавпилс» пребывает на 7 месте в турнирной таблице.

    «Даугавпилс» выиграла лишь в одном матче из четырех. Причем при 6 забитых мячах команда пропустила те же 6.

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Даугавпилс» уступил «Метте» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Валмиерой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3.

    «Даугавпилс» является, по большей части, домашней командой. Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться разжиться очками.

    «Валмиера»

    «Валмиера» стартовала в чемпионате весьма посредственно. Команда находится на 3 позиции, отставая от лидера «Риги» на 3 пункта.

    Правда, с атакой у команды дела обстоят относительно неплохо. В 4 стартовых поединках игроки «Валмиеры» забили 8 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Валмиера» в родных стенах переиграла «Тукумс 2000» (4:3).

    До того команда учинила разгром «Ауде» (0:4). Так что прогресс в атаке очевиден, и «Валмиера» явно намерена взять 3 очка.

    «Валмиера» наверняка будет активно атаковать. В последних матчах команду, что называется, прорвало, и эту тенденцию гости постараются продолжить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Валмиеры» предлагают — 1.34.

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    На викторию «Даугавпилса» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.90.

    «Валмиера» выглядит сильнее соперника, к тому же в последних матчах продемонстрировала свою мощь в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Валмиеры» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Фора «Валмиеры» -2.5 за 3.40.

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    «Даугавпилс» — «Валмиера»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Валмиеры»?
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