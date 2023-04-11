«Даугавпилс» сыграет на своем поле с «Валмиерой» в рамках 5-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 17:00 мск. «Даугавпилс» — «Валмиера»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даугавпилс»

Эта команда начала чемпионат явно не лучшим образом. Сейчас «Даугавпилс» пребывает на 7 месте в турнирной таблице.

«Даугавпилс» выиграла лишь в одном матче из четырех. Причем при 6 забитых мячах команда пропустила те же 6.

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Даугавпилс» уступил «Метте» (3:2).

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Матчи с «Валмиерой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 3.

«Даугавпилс» является, по большей части, домашней командой. Вот и в этой встрече команда явно будет стремиться разжиться очками.

«Валмиера»

«Валмиера» стартовала в чемпионате весьма посредственно. Команда находится на 3 позиции, отставая от лидера «Риги» на 3 пункта.

Правда, с атакой у команды дела обстоят относительно неплохо. В 4 стартовых поединках игроки «Валмиеры» забили 8 мячей.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Валмиера» в родных стенах переиграла «Тукумс 2000» (4:3).

До того команда учинила разгром «Ауде» (0:4). Так что прогресс в атаке очевиден, и «Валмиера» явно намерена взять 3 очка.

«Валмиера» наверняка будет активно атаковать. В последних матчах команду, что называется, прорвало, и эту тенденцию гости постараются продолжить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Валмиеры» предлагают — 1.34.

На викторию «Даугавпилса» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.90.

«Валмиера» выглядит сильнее соперника , к тому же в последних матчах продемонстрировала свою мощь в атаке.

Наш прогноз — Фора «Валмиеры» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Фора «Валмиеры» -2.5 за 3.40.