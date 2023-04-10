«Вест Бромвич» на своем поле сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс» в 41-м туре английского Чемпионшипа. Игра состоится 10 апреля и начнется в 17:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» еще не теряет надежды зацепиться за зону плей-офф. Сейчас он с 56 очками идет девятым, отставая от заветной шестой позиции на пять пунктов.

В отрезке минувших семи встреч первенства «дрозды» потерпели только два фиаско, трижды выиграли и два матча свели вничью. В своей последней проведенной игре они проиграли на выезде «Ротерхэму» со счетом 1:3

Перед этим команды имела 4-матчевую беспроигрышную серию, которая началась двумя викториями, а продолжилась двумя мировыми. Причем во всех этих играх были низовые исходы.

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В родных стенах «Вест Бромвич» имеет на данный момент 12-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды сыграли вничью и десять встреч выиграли.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» с 42 очками разместился аж на 21 месте в турнирной таблице первого английского дивизиона. Зону вылета он опережает всего на балл.

У «обручей» всего лишь одна виктория за прошедшие 17 встреч первенства. Еще в этот период они расписали пять мировых исходов и 11 раз проиграли. Причем десять из них были в 11 прошлых матчах.

К данной же игре лондонский коллектив подходит в 4-матчевой серией из поражений. В минувшем туре первенства КПР потерпел домашнее фиаско от «Престона» со счетом 0:2.

На выезде «Куинз Парк Рейнджерс» не может победить на протяжении последних восьми поединков, уступив за это время пять раз и расписав три мировых результата.

В первом круге «Вест Бромвич» обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» на его поле со счетом 1:0, а в прошлом сезоне оппонентами обменялись домашними победами.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвича» — 1.60, победа «Куинз Парк Рейнджерс» — 6.50, ничья — 3.75.

Рискнем в этом поединке поставить на непроигрыш лондонской команды, которая ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки.