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    «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Англии, 10 апреля 2023 года

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    «Вест Бромвич» на своем поле сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс» в 41-м туре английского Чемпионшипа. Игра состоится 10 апреля и начнется в 17:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2023 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 17:00 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» еще не теряет надежды зацепиться за зону плей-офф. Сейчас он с 56 очками идет девятым, отставая от заветной шестой позиции на пять пунктов.

    В отрезке минувших семи встреч первенства «дрозды» потерпели только два фиаско, трижды выиграли и два матча свели вничью. В своей последней проведенной игре они проиграли на выезде «Ротерхэму» со счетом 1:3

    Перед этим команды имела 4-матчевую беспроигрышную серию, которая началась двумя викториями, а продолжилась двумя мировыми. Причем во всех этих играх были низовые исходы.

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    В родных стенах «Вест Бромвич» имеет на данный момент 12-матчевую беспроигрышную серию, в которой дважды сыграли вничью и десять встреч выиграли.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» с 42 очками разместился аж на 21 месте в турнирной таблице первого английского дивизиона. Зону вылета он опережает всего на балл.

    У «обручей» всего лишь одна виктория за прошедшие 17 встреч первенства. Еще в этот период они расписали пять мировых исходов и 11 раз проиграли. Причем десять из них были в 11 прошлых матчах.

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    • К данной же игре лондонский коллектив подходит в 4-матчевой серией из поражений. В минувшем туре первенства КПР потерпел домашнее фиаско от «Престона» со счетом 0:2.

    На выезде «Куинз Парк Рейнджерс» не может победить на протяжении последних восьми поединков, уступив за это время пять раз и расписав три мировых результата.

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    В первом круге «Вест Бромвич» обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» на его поле со счетом 1:0, а в прошлом сезоне оппонентами обменялись домашними победами.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвича» — 1.60, победа «Куинз Парк Рейнджерс» — 6.50, ничья — 3.75.

    Рискнем в этом поединке поставить на непроигрыш лондонской команды, которая ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки.

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    «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. Устоят ли «обручи» в игре с «дроздами»?
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