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    «Бавария» возьмет реванш у «Фрайбурга» за кубковую неудачу

    «Фрайбург» — «Бавария». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 8 апреля 2023 года

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    «Бавария» — «Фрайбург»
    8 апреля в 27-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле сыграет против мюнхенской «Баварии». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Апреля 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. По итогам 26 сыгранных туров он с 47 очками идет на заветной четвертой позиции, но пятую строку опережает всего на два балла.

    «Бразильцы» в текущем первенстве смогли отпраздновать на данный момент 13 викторий, восемь встреч они еще свели вничью и пять игр проиграли, забили 39 голов при 35 пропущенных.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Бавария

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    Вот уже как семь поединков подряд в чемпионате коллектив не знает горечи поражений, четырежды сыграв вничью и трижды выиграв. В минувшем туре он поделил очки дома с «Бохумом» 1:1.

    И после того он провел поединок 1/4 финала Кубка Германии против своего предстоящего противника в гостях и смог добиться победы со счетом 2:1, и вышел в полуфинал турнира.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Отметим, что в родных стенах «Фрайбург» выступает значительно лучше, чем на выезде. За 13 домашних матчей текущего первенства у него восемь викторий, четыре мировые и только одно фиаско.

    «Бавария»

    «Бавария» с 55 зачетными пунктами идет во главе турнирной таблицы. Однако ближайшего преследователя она опережает всего на два очка, так что борьба за золото будет острой.

    Мюнхенский коллектив смог выиграть 16 матчей чемпионата из 26 проведенных, трижды он еще проиграл и семь встреч свел вничью, забил 76 мячей, пропустил — 29.

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    • В минувшем туре первенства «красные» на своей арене смогли обыграть лидирующую на тот момент дортмундскую «Боруссию» 4:2. А между этой игрой они дважды проиграли по 1:2 — в чемпионате в гостях «Байеру» и накануне в Кубке предстоящему противнику.

    Вне родных стен в текущем чемпионате страны «Бавария» выиграла семь поединков из 13 проведенных, а также по три раза играла вничью и уступала.

    В четырех из шести последних матчей на поле «Фрайбурга» сильнее оказался мюнхенский клуб и дважды команды играли вничью. Причем зачастую эти поединки были верховыми с обоюдно забитыми мячами.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Фрайбурга» дают — 6.00, ничья оценена — в 5.00.

    Прогнозируем, что мюнхенцы возьмут реванш за фиаско в кубковом поединке, выиграв уверенно и пробив фору в -1,5 гола.

    Также ожидаем от этой игры верхового исходи и забитые голы в обе стороны, учитывая их статистику последних встреч.

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    «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» возьмет реванш у «Фрайбурга» за кубковую неудачу
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