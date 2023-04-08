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    «Кызыл-Жар» быстро расправится с «Атырау»

    «Кызыл-Жар» — «Атырау». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Казахстана, 8 апреля 2023 года

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    «Атырау»
    «Кызыл-Жар» сыграет на своем поле с «Атырау» в рамках 5-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:00 мск. «Кызыл-Жар» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 08 Апреля 2023 года
    Кызыл-Жар
  • Петропавловск
    •  Кызыл-Жар 13:00 Атырау Атырау
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Кызыл-Жар»

    Эта команда нынешний сезон начала просто великолепно. Ныне «Кызыл-Жар» занимает 1 место с 12 очками в активе.

    Более того, команда пропустила всего лишь 1 раз. Да и вообще, игру «Кызыл-Жар» демонстрирует весьма приличный уровень игры.

    В своем предыдущем поединке «Кызыл-Жар» вновь добыл 3 очка. На выезде уверенно был обыгран «Актобе» (1:3).

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    Причем «Кызыл-Жар» уже успел уложить на лопатки и крепкий «Окжетпес» (0:1). Да и стартовала команда с 3 сухих побед.

    В этом поединке хозяева постараются продолжить свой победный сериал. Так что ждем от них острых атакующих акций.

    «Атырау»

    Эта команда нынешний сезон начала весьма неплохо. Сейчас «Атырау» находится на 7 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является не самая сильная атака. В 4 поединках забито всего лишь 5 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Атырау» разгромно уступил «Окжетпесу» (0:4).

    Последняя победа над «Кызыл-Жаром» случилась еще почти 2 года назад. Да и в нынешнем состоянии «Атырау» смотрится не столь грозно.

    Гости явно будут действовать вторым номером. «Атырау» рассчитывает на контратаки, и вполне может в этом преуспеть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кызыл-Жара» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Атырау» дают — 3.99, ничья оценена — в 3.46.

    Хозяева явно постараются быстро вскрыть оборонительные порядки соперника, в чем вполне способны преуспеть.

    Наш прогноз — Победа «Кызыл-Жара» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.

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    «Кызыл-Жар» — «Атырау»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Кызыл-Жар» быстро расправится с «Атырау»
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