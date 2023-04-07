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    «Мельники» дома устоят в матче с «дроздами»

    «Ротерхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Англии, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»
    В пятницу, 7 апреля, в рамках 40-го тура первенства первой английской лиги «Ротерхэм» на своем поле сыграет против «Вест Бромвича». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. «Ротерхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Апреля 2023 года
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  • Вест Бромвич
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    «Ротерхэм»

    С 41 зачетным пунктом «Ротерхэм» разместился в нижней части турнирной таблицы английского Чемпионшипа, опережая всего на два очка зону вылета, так что еще вполне может понизиться в классе.

    За последние 11 встреч первенства «мельники» смогли добиться только двух викторий, оба раза победив в родных стенах. Также в этот период они пять встреч свели вничью и четыре матча проиграли.

    В минувшем туре «красно-белые» поделили очки в выездной игре с соседом по турнике «Халлом» 0:0, а перед этим поочередно уступили 0:2 в гостях «Бирмингему» и дома 1:2 «Престону».

    Все прогнозы на футбол

    Только три из семи минувших домашних поединка «Ротерхэм» смог выиграть. В остальных же четырех играх данного отрезка он по два раза уступал и играл вничью.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» еще не теряет надежды зацепиться за зону плей-офф. Сейчас он с 56 очками идет девятым, отставая от заветной шестой позиции на пять пунктов.

    В отрезке минувших шести встреч первенства «дрозды» потерпели только одно фиаско, уступив на выезде 0:2 «Халлу», трижды выиграли и два матча свели вничью.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас у команды 4-матчевая беспроигрышная серий, которая началась двумя викториями, а продолжилась двумя мировыми — 1:1 с «Кардиффом» в гостях и 0:0 с «Миллуоллом» дома.

    Вне родных стен «Вест Бромвич» не может выиграть вот уже шесть матчей подряд, проиграв за это время пять встреч при одном мировом исходе.

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    «Вест Бромвич» выиграл в трех последних очных противостояниях с «Ротерхэмом», в том числе и в первом круге дома — 3:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вест Бромвича» — 1.80, победа «Ротерхэма» — 5.00, ничья — 3.50.

    Учитывая то, как неудачно «дрозды» играют в последнее время на выезде, рекомендуем в этом поединке ставить с Х на хозяев поля.

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    «Ротерхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. «Мельники» дома устоят в матче с «дроздами»
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