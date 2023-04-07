В пятницу, 7 апреля, в рамках 40-го тура первенства первой английской лиги «Ротерхэм» на своем поле сыграет против «Вест Бромвича». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. «Ротерхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротерхэм»

С 41 зачетным пунктом «Ротерхэм» разместился в нижней части турнирной таблицы английского Чемпионшипа, опережая всего на два очка зону вылета, так что еще вполне может понизиться в классе.

За последние 11 встреч первенства «мельники» смогли добиться только двух викторий, оба раза победив в родных стенах. Также в этот период они пять встреч свели вничью и четыре матча проиграли.

В минувшем туре «красно-белые» поделили очки в выездной игре с соседом по турнике «Халлом» 0:0, а перед этим поочередно уступили 0:2 в гостях «Бирмингему» и дома 1:2 «Престону».

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Только три из семи минувших домашних поединка «Ротерхэм» смог выиграть. В остальных же четырех играх данного отрезка он по два раза уступал и играл вничью.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» еще не теряет надежды зацепиться за зону плей-офф. Сейчас он с 56 очками идет девятым, отставая от заветной шестой позиции на пять пунктов.

В отрезке минувших шести встреч первенства «дрозды» потерпели только одно фиаско, уступив на выезде 0:2 «Халлу», трижды выиграли и два матча свели вничью.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас у команды 4-матчевая беспроигрышная серий, которая началась двумя викториями, а продолжилась двумя мировыми — 1:1 с «Кардиффом» в гостях и 0:0 с «Миллуоллом» дома.

Вне родных стен «Вест Бромвич» не может выиграть вот уже шесть матчей подряд, проиграв за это время пять встреч при одном мировом исходе.

«Вест Бромвич» выиграл в трех последних очных противостояниях с «Ротерхэмом», в том числе и в первом круге дома — 3:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вест Бромвича» — 1.80, победа «Ротерхэма» — 5.00, ничья — 3.50.

Учитывая то, как неудачно «дрозды» играют в последнее время на выезде, рекомендуем в этом поединке ставить с Х на хозяев поля.