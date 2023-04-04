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    Выйдет ли «Спартак» во второй раз подряд в финал Кубка?

    «Урал» — «Спартак». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок России, 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Спартак»
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    «Спартак» — «Урал»
    4 апреля в Екатеринбурге в ответном полуфинальном поединке Кубка России «Урал» сыграет против московского «Спартака». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. «Урал» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 04 Апреля 2023 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Урал»

    Три недели тому назад в Москве эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1. Хозяева отличились первыми еще в первой половине встречи, а гости ответили ближе к завершению поединка.

    После того матча «Урал» отыграл две игры в чемпионате России, обе их проиграв без забитых мячей. Сперва в данном отрезке он уступил дома 0:1 столичному «Динамо», а затем на выезде потерпел фиаско от «Зенита» 0:2.

    Коэффициенты матча Урал — Спартак

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    И на текущий момент коллектив из Екатеринбурга в турнирной таблице РПЛ с 25 баллам идет на 11 позиции, оторвавшись на шесть пунктов от красной зоны.

    Напомним, что на четвертьфинальной стадии этого кубкового розыгрыша дружина Виктора Гончаренко прошла «Ростов», сыграв с ним на выезде вничью 1:1 и одолев в родных стенах 2:1.

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    У «шмелей» только одно поражение за восемь последних встреч с учетом всех турниров в родных стенах. Помимо него, было еще две мировые и пять викторий.

    «Спартак»

    «Спартак» также не особо удачен был после первого поединка этих команд в матчах чемпионата страны, набрав в двух играх всего лишь один балл.

    Этим пунктом московский клуб разжился в преддверии этой игры, расписав на своем поле мировую 0:0 с грозненским «Ахматом», а перед этим уступив в гостях 0:2 «Оренбургу».

    В турнирной таблице «народная команда» находится на третьей строке с 41 набранным баллом. От первого «Зенита» москвичи отстают на десять баллов, которые уже будет невозможно отыграть.

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    • В четвертьфинале этого Кубка России подопечные Абаскаля выбили столичный «Локомотив», дважды его обыграв — 1:0 на выезде и 4:2 в родных стенах.

    С учетом всех сыгранных турниров у «Спартака» на выезде только две виктории за прошедшие шесть встреч. Еще в этот период он дважды сыграл вничью и дважды уступал.

    В текущем сезоне между собой эти клубы сыграли уже трижды. Один раз в этих матах победил «Спартак» 2:0 на выезде, и дважды они расписали мировые — 1:1 и 2:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спартака» — 2.54, победа «Урала» — 2.98, ничья — 3.48.

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    Проход: «Спартака» — 1.80; «Урала» — 2.00.

    Похоже, что «Урал» исчерпал свой запас везения и в последнее время только проигрывает. «Спартак» также не отличается стабильностью, но все-таки имеет более качественный подбор футболистов, которые и должны помочь решить исход в данном противостоянии.

    Также ожидаем, что столичный коллектив решит вопрос с победителем еще в основное время.

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    «Урал» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Спартак» во второй раз подряд в финал Кубка?
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