4 апреля в Екатеринбурге в ответном полуфинальном поединке Кубка России «Урал» сыграет против московского «Спартака». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. «Урал» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Три недели тому назад в Москве эти коллективы расписали мировую со счетом 1:1. Хозяева отличились первыми еще в первой половине встречи, а гости ответили ближе к завершению поединка.

После того матча «Урал» отыграл две игры в чемпионате России, обе их проиграв без забитых мячей. Сперва в данном отрезке он уступил дома 0:1 столичному «Динамо», а затем на выезде потерпел фиаско от «Зенита» 0:2.

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И на текущий момент коллектив из Екатеринбурга в турнирной таблице РПЛ с 25 баллам идет на 11 позиции, оторвавшись на шесть пунктов от красной зоны.

Напомним, что на четвертьфинальной стадии этого кубкового розыгрыша дружина Виктора Гончаренко прошла «Ростов», сыграв с ним на выезде вничью 1:1 и одолев в родных стенах 2:1.

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У «шмелей» только одно поражение за восемь последних встреч с учетом всех турниров в родных стенах. Помимо него, было еще две мировые и пять викторий.

«Спартак»

«Спартак» также не особо удачен был после первого поединка этих команд в матчах чемпионата страны, набрав в двух играх всего лишь один балл.

Этим пунктом московский клуб разжился в преддверии этой игры, расписав на своем поле мировую 0:0 с грозненским «Ахматом», а перед этим уступив в гостях 0:2 «Оренбургу».

В турнирной таблице «народная команда» находится на третьей строке с 41 набранным баллом. От первого «Зенита» москвичи отстают на десять баллов, которые уже будет невозможно отыграть.

В четвертьфинале этого Кубка России подопечные Абаскаля выбили столичный «Локомотив», дважды его обыграв — 1:0 на выезде и 4:2 в родных стенах.

С учетом всех сыгранных турниров у «Спартака» на выезде только две виктории за прошедшие шесть встреч. Еще в этот период он дважды сыграл вничью и дважды уступал.

В текущем сезоне между собой эти клубы сыграли уже трижды. Один раз в этих матах победил «Спартак» 2:0 на выезде, и дважды они расписали мировые — 1:1 и 2:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спартака» — 2.54, победа «Урала» — 2.98, ничья — 3.48.

Проход: «Спартака» — 1.80; «Урала» — 2.00.

Похоже, что «Урал» исчерпал свой запас везения и в последнее время только проигрывает. «Спартак» также не отличается стабильностью, но все-таки имеет более качественный подбор футболистов, которые и должны помочь решить исход в данном противостоянии.

Также ожидаем, что столичный коллектив решит вопрос с победителем еще в основное время.