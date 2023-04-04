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    В полуфинал прошагает «Трабзонспор»

    «Анкарагюджю» — «Трабзонспор». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок Турции, 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Трабзонспор»
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    Марк Бартра
    «Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 1/4 финала Кубка Турции. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 20:30 мск. «Анкарагюджю» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Кубок 04 Апреля 2023 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Кубок
    •  Анкарагюджю 20:30 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Анкарагюджю»

    Эта команда нынешний сезон не может записать себе в актив. Текущее 15 место выглядит чересчур слабой диспозицией.

    Более того, команда еще не обеспечила себе спокойную жизнь в элите. Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка.

    В своем предыдущем поединке «Анкарагюджю» проиграл. На выезде команда минимально уступила «Башакшехиру».

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    Матчи с трабзонцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Анкарагюджю» проиграл трижды.

    Сейчас команда проводит не самый продуктивный отрезок. Два последних поединка были проиграны, что явно не прибавляет положительных эмоций.

    «Трабзонспор»

    Эта команда в нынешнем сезоне уже не повторит чемпионского пути. Трабзонцы сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиге.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 26 поединках игроки «Трабзонспора» забили всего 45 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Трабзонспор» дома в драматичной встрече уступила «Кайсериспору» (3:4).

    А вот до того трабзонцы добыли 2 виктории кряду. Причем обе получились уверенными, что лишь добавило парадоксальности последней коллизии.

    «Трабзонспор» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям нужно реабилитироваться за неудачи в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.24.

    Трабзонцы мотивированы побороться за Кубок Турции, и уж точно должны обыгрывать столь скромного оппонента.

    Наш прогноз — Победа «Трабзонспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.

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    «Анкарагюджю» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. В полуфинал прошагает «Трабзонспор»
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