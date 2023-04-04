«Анкарагюджю»
Эта команда нынешний сезон не может записать себе в актив. Текущее 15 место выглядит чересчур слабой диспозицией.
Более того, команда еще не обеспечила себе спокойную жизнь в элите. Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка.
В своем предыдущем поединке «Анкарагюджю» проиграл. На выезде команда минимально уступила «Башакшехиру».
Матчи с трабзонцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Анкарагюджю» проиграл трижды.
Сейчас команда проводит не самый продуктивный отрезок. Два последних поединка были проиграны, что явно не прибавляет положительных эмоций.
«Трабзонспор»
Эта команда в нынешнем сезоне уже не повторит чемпионского пути. Трабзонцы сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиге.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 26 поединках игроки «Трабзонспора» забили всего 45 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Трабзонспор» дома в драматичной встрече уступила «Кайсериспору» (3:4).
А вот до того трабзонцы добыли 2 виктории кряду. Причем обе получились уверенными, что лишь добавило парадоксальности последней коллизии.
«Трабзонспор» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям нужно реабилитироваться за неудачи в чемпионате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.07.
На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.24.
Трабзонцы мотивированы побороться за Кубок Турции, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Трабзонспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.