«Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 1/4 финала Кубка Турции. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 20:30 мск. «Анкарагюджю» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анкарагюджю»

Эта команда нынешний сезон не может записать себе в актив. Текущее 15 место выглядит чересчур слабой диспозицией.

Более того, команда еще не обеспечила себе спокойную жизнь в элите. Отрыв от опасной зоны составляет 2 очка.

В своем предыдущем поединке «Анкарагюджю» проиграл. На выезде команда минимально уступила «Башакшехиру».

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Матчи с трабзонцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Анкарагюджю» проиграл трижды.

Сейчас команда проводит не самый продуктивный отрезок. Два последних поединка были проиграны, что явно не прибавляет положительных эмоций.

«Трабзонспор»

Эта команда в нынешнем сезоне уже не повторит чемпионского пути. Трабзонцы сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиге.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 26 поединках игроки «Трабзонспора» забили всего 45 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Трабзонспор» дома в драматичной встрече уступила «Кайсериспору» (3:4).

А вот до того трабзонцы добыли 2 виктории кряду. Причем обе получились уверенными, что лишь добавило парадоксальности последней коллизии.

«Трабзонспор» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям нужно реабилитироваться за неудачи в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.07.

На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.26, ничья оценена — в 3.24.

Трабзонцы мотивированы побороться за Кубок Турции, и уж точно должны обыгрывать столь скромного оппонента .

Наш прогноз — Победа «Трабзонспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.