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    Поднимется ли «Саутгемптон» со дна?

    «Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат Англии 2 апреля 2023 года

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    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:00 мск. «Вест Хэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка.

    Команда Дэвида Мойеса выиграла лишь один из шести предыдущих матчей в АПЛ. В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).

    Также лондонцы вышли в четвертьфинал Лиги конференций, где на предыдущей стадии прошли «АЕК Ларнака» со счетом 6:0 по сумме двух матчей.

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    Вот уже три поединка кряду «Молотобойцы» не знают поражений при двух победах, так что находятся в неплохой форме.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» по-прежнему находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав в 28-ми матчах 23 очка.

    Недавно у «Святых» была гостевая ничья с «Манчестер Юнайтед» (0:0). На «Олд Траффорд» команда Рубена Сельеса выстояла во много благодаря тому, что еще в первом тайме в составе соперника был удален Каземиро, ключевой игрок средней линии.

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    • В прошлом туре команда также сенсационно отыгралась с 1:3 против «Тоттенхэма» дома и сыграла вничью 3:3, после чего в отставку был отправлен в отставку наставник соперника Антонио Конте.

    В трех последних матчах южане не знают побед, но ничьи с грандами АПЛ позволяют им рассчитывать хотя бы на мировую в грядущем поединке.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 1,79. Успех «Саутгемптона» оценивается в 4,75, ничья — в 3,70.

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    В четырех из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,06.

    Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2,11, ведь в пяти последних победных матчей хозяев было забито больше 1,5 голов.

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    «Вест Хэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Саутгемптон» со дна?
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