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    Останется ли «Лацио» на втором месте Серии А?

    «Монца» — Лацио«. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия А, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — Лацио«
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    «Лацио» идет на второй строчке
    «Монца» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 16:00 мск. «Монца» — Лацио«: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Апреля 2023 года
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    «Монца»

    Команда, по сути, уже избежала борьбы за выживание. Нынешнее 13-е место в таблице можно считать успехом для скромного клуба.

    Главной проблемой команды является реализация. При неплохом подборе атакующих исполнителей «Монца» забила только 32 мяча в 27 матчах.

    Коэффициенты матча Монца — Лацио

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    В своем предыдущем поединке «Монца» добыла один балл. На своем поле команда сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В трех последних матчах коллектив не знает поражений при одной победе, так что хозяева имеют некоторые шансы отобрать очки у фаворита.

    «Лацио»

    «Бело-голубые» в текущем сезоне борются за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.

    В активе «Орлов» в настоящий момент 52 очка. Они на 19 пунктов отстают от «Наполи», и на два балла опережают «Интер». Конечно, побороться за чемпионство вряд ли удастся, но вот вся борьба за топ-4 еще впереди.

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    • Также «бьянкочелести» уступил нидерландскому «АЗ» и вылетел из Лиги конференций. Из Кубка Италии команда из столицы страны также уже вылетела, поэтому может полностью сконцентрироваться на выступлении в Серии А.

    После серии из трех матчей без побед римляне одолели в дерби «Рому» (1:0), поэтому постепенно преодолевает спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Монцы» оценивается в 3,73, ничья — в 3,38.

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    Гости — фавориты игры и после победы в дерби, похоже, снова находят себя.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет за 2,10.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,97, ведь в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

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    «Монца» — Лацио«: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Лацио» на втором месте Серии А?
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