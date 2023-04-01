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    «Унион» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Бундеслига, 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Штутгарт»
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    Борна Соса
    «Унион» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Апреля 2023 года
    Унион
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    •  Унион 16:30 Штутгарт Штутгарт
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    «Унион»

    Эта команда нынешний сезон уже может записать себе в актив. Текущее 3 место явно радует самолюбие берлинцев.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Униона» в 25 матчах забили всего лишь 38 мячей.

    Коэффициенты матча Унион — Штутгарт

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    В своем предыдущем поединке «Унион» добыл 3 очка. Дома берлинцы переиграли «Айнтрахт» со счетом 2:0.

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    Матчи со швабами для команды традиционно складываются вполне себе успешно. Из 5 последних очных поединков «Унион» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Сейчас команда проводит не самый продуктивный отрезок. До последней виктории берлинцы не побеждали почти месяц.

    «Штутгарт»

    Эта команда изо всех сил сражается за выживание. Правда, швабы опустились на самое дно турнирной таблицы, набрав лишь 20 очков в 25 матчах.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 27 поединках игроки «Штутгарта» забили всего 29 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Штутгарт» дома минимально уступил «Вольфсбургу».

    Более того, швабы давненько не знают радости побед. Уже почти на протяжении месяца «Штутгарт» не выигрывал.

    «Штутгарт» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гостям срочно нужно цепляться за очки, да и отставание от спасительного 15 места пока не критическое — 2 очка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Униона» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Штутгарта» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.50.

    Берлинцы борются за самые высокие места, тогда как швабы мотивированы выбраться со дна турнирной таблицы.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.

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    «Унион» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. В Берлине забивают все!
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