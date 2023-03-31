«Марсель» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 марта, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» проводит довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 2-м месте в таблице Лиги 1, но отстает от лидера ПСЖ на семь очков.

При этом «Марсель» относительно неплохо атакует. В 28 сыгранных поединках игроки команды забили 53 мяча.

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В минувшем туре чемпионата команда набрала важнейшие очки. Провансальцы обыграли на выезде «Реймс» (2:1) и сократил отставание от ПСЖ с 10 до семи очков.

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Вот уже три поединка кряду клуб не проигрывает при двух победах, а значит находится в хорошей форме.

«Монпелье»

-«Монпелье» в нынешнем сезоне находится чуть ниже середины турнирной таблицы Лиги 1. Текущее 11-е место явно не устраивает клуб.

Правда, «Монпелье» имеет сложности с надежностью своих тылов. В 28 матчах команда пропустила уже 47 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. На своем поле был обыгран «Клермон» — 2:1.

Вот уже шесть поединков кряду во всех турнирах клуб не проигрывает при пяти победах, так что демонстрирует еще более классную форму, чем соперник.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Монпелье» оценивается в 6,69, ничья — в 4,59.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,13, ведь в трех из пяти последних матчей было забито меньше 2,5 голов.