«Марсель»
«Марсель» проводит довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 2-м месте в таблице Лиги 1, но отстает от лидера ПСЖ на семь очков.
При этом «Марсель» относительно неплохо атакует. В 28 сыгранных поединках игроки команды забили 53 мяча.
Коэффициенты матча Марсель — Монпелье
В минувшем туре чемпионата команда набрала важнейшие очки. Провансальцы обыграли на выезде «Реймс» (2:1) и сократил отставание от ПСЖ с 10 до семи очков.
Вот уже три поединка кряду клуб не проигрывает при двух победах, а значит находится в хорошей форме.
«Монпелье»
-«Монпелье» в нынешнем сезоне находится чуть ниже середины турнирной таблицы Лиги 1. Текущее 11-е место явно не устраивает клуб.
Правда, «Монпелье» имеет сложности с надежностью своих тылов. В 28 матчах команда пропустила уже 47 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. На своем поле был обыгран «Клермон» — 2:1.
Вот уже шесть поединков кряду во всех турнирах клуб не проигрывает при пяти победах, так что демонстрирует еще более классную форму, чем соперник.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Монпелье» оценивается в 6,69, ничья — в 4,59.
В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,13, ведь в трех из пяти последних матчей было забито меньше 2,5 голов.