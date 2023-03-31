ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича Месут ОзилВзлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям Жозеп КлотетКонтрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
    Все новости спорта

    Чья беспроигрышная серия подойдет к концу?

    «Марсель» — «Монпелье». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Лига 1, 31 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Монпелье Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монпелье»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель» не проигрывает три матча кряду
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 31 марта, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 31 Марта 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    «Марсель» проводит довольно продуктивный сезон. Ныне команда находится на 2-м месте в таблице Лиги 1, но отстает от лидера ПСЖ на семь очков.

    При этом «Марсель» относительно неплохо атакует. В 28 сыгранных поединках игроки команды забили 53 мяча.

    Коэффициенты матча Марсель — Монпелье

    1X2Новым игрокам
  • 1.454.607.00Фрибет$40
    •

    В минувшем туре чемпионата команда набрала важнейшие очки. Провансальцы обыграли на выезде «Реймс» (2:1) и сократил отставание от ПСЖ с 10 до семи очков.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Вот уже три поединка кряду клуб не проигрывает при двух победах, а значит находится в хорошей форме.

    «Монпелье»

    -«Монпелье» в нынешнем сезоне находится чуть ниже середины турнирной таблицы Лиги 1. Текущее 11-е место явно не устраивает клуб.

    Правда, «Монпелье» имеет сложности с надежностью своих тылов. В 28 матчах команда пропустила уже 47 мячей.

  • Проспали. «ПСЖ» поплатится за упущенный шанс вернуть Тухеля
  • У «Пари Сен-Жермен» будут большие проблемы с выбором нового главного тренера
  • 27/03/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. На своем поле был обыгран «Клермон» — 2:1.

    Вот уже шесть поединков кряду во всех турнирах клуб не проигрывает при пяти победах, так что демонстрирует еще более классную форму, чем соперник.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Монпелье» оценивается в 6,69, ничья — в 4,59.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,13, ведь в трех из пяти последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Финикс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вольфсбург (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.82
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касива Рейсол — Урава Редс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Дженоа — Реджина
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марсель» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. Чья беспроигрышная серия подойдет к концу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры