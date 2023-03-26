Люксембург
Эта команда способна дать бой более сильным оппонентам. Причем такое в последнее время случается все чаще.
Вот и сейчас Люксембург способен побороться если не за 2 место в группе, то за 3-4 — уж точно. Состав у команды средний, но сыгранный.
Коэффициенты матча Люксембург — Португалия
Стартовый тур отбора сложился для команды вполне удачно. Люксембуржцы на выезде не дали себя обыграть Словакии (0:0).
Поединки с португальцами для команды складываются исторически сложно. Силы соперников уж несопоставимы.
Люксембург способен оказать достойное сопротивление Роналду и компании. Помочь этому могут и родные стены, и сверхмотивация.
Португалия
Португальцы не мыслят другого результата, кроме итогового 1 места в группе. Пока так и выходит на деле, хоть и сыгран лишь 1 тур.
Старт нынешнего отбора команде удался. Криштиану Роналду и компания разгромили Лихтенштейн (4:0).
Так что нужно срочно брать свое в остальных поединках. Есть немалая вероятность, что Португалия вообще пройдет отбор без потерь.
Португалия имеет очень сильный по именам состав. Даже при некоторой кадровой ротации «европейские бразильцы» обязаны брать 3 очка.
Гости явно будут активно атаковать. К тому же португальцы уж точно будут стремиться еще улучшить свои результативные показатели.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии предлагают — 1.17.
На викторию Люксембурга дают — 19.00, ничья оценена — в 7.00.
Наш прогноз — Фора Португалии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.