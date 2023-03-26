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    Еще один разгром от португальцев?!

    Люксембург — Португалия. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Евро-2024, 26 марта 2023 года

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    Люксембург сыграет на своем поле с Португалией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:45 мск. Люксембург — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 26 Марта 2023 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 21:45 Португалия Португалия
  • Лиссабон
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    Люксембург

    Эта команда способна дать бой более сильным оппонентам. Причем такое в последнее время случается все чаще.

    Вот и сейчас Люксембург способен побороться если не за 2 место в группе, то за 3-4 — уж точно. Состав у команды средний, но сыгранный.

    Коэффициенты матча Люксембург — Португалия

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    Стартовый тур отбора сложился для команды вполне удачно. Люксембуржцы на выезде не дали себя обыграть Словакии (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с португальцами для команды складываются исторически сложно. Силы соперников уж несопоставимы.

    Люксембург способен оказать достойное сопротивление Роналду и компании. Помочь этому могут и родные стены, и сверхмотивация.

    Португалия

    Португальцы не мыслят другого результата, кроме итогового 1 места в группе. Пока так и выходит на деле, хоть и сыгран лишь 1 тур.

    Старт нынешнего отбора команде удался. Криштиану Роналду и компания разгромили Лихтенштейн (4:0).

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    • Так что нужно срочно брать свое в остальных поединках. Есть немалая вероятность, что Португалия вообще пройдет отбор без потерь.

    Португалия имеет очень сильный по именам состав. Даже при некоторой кадровой ротации «европейские бразильцы» обязаны брать 3 очка.

    Гости явно будут активно атаковать. К тому же португальцы уж точно будут стремиться еще улучшить свои результативные показатели.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Португалии предлагают — 1.17.

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    На викторию Люксембурга дают — 19.00, ничья оценена — в 7.00.

    Португальцы в любом кадровом сочетании не должны испытать сложностей с преодолением защитных редутов соперника.

    Наш прогноз — Фора Португалии -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.

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    Люксембург — Португалия: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Еще один разгром от португальцев?!
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