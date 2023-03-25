В субботу, 25 марта, сборная Грузии сыграет против национальной команды Монголии в товарищеском поединке. Начало запланировано на 17:00 по мск. Грузия — Монголия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия

Сборная Грузии никогда не участвовала в финальных частях чемпионата Европы и мира. Так, в прошлом отборе к Евро-2022 она стала четвертой в своей группе, опередив только Гибралтар, которого только и обыграла.

В квалификации ЧМ-2022 кавказцы также стали четвертыми в своей группе, выиграв только два поединка из восьми, но в одном из них они обыграли на своем поле крепких шведов — 2:0.

А вот в Лиге наций грузины выступили блестяще, заняв первое место в компании с Болгарией, Македонией и Гибралтаром, выиграв пять встреч из шести при одном мировом исходе.

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В своей же последней проведенной игре, которая прошла в ноябре прошлого года, Грузия потерпела разгромное поражение со счетом 0:3 от сборной Марокко, которая стала в последствии призером ЧМ в Катаре.

Монголия

Команда Монголии является одной из слабейших сборных Азии и мира. Она, как правило, прекращает борьбу еще на ранних стадиях квалификации.

В отборочной компании ЧМ-2022 потомки Чингисхана добрались аж до второй стадии квалификации. И там в группе из пяти команда они стали четвертыми, набрав шесть баллов, обыграв таких монстров футбола как Мьянму и Киргизию.

Свои последние матчи «синие волки» провели еще прошлым летом, играя тогда в отборе к Кубку Азии. И там в компании из трех команд они стали третьими и не прошли дальше.

Монголы в той турнире по 0:1 поочередно уступили Палестине и Филиппинам, а также смогли обыграть Йемен со счетом 2:0.

Ранее между собой эти сборные не играли, так что этот поединок станет первым в их истории противостояний.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Грузии предлагают — 1.10.

На викторию Монголии дают — 20.00, ничья оценена — в 9.50.

Прогнозируем, что грузины без проблем справятся с монголами в этом матче, добыв уверенную викторию, пробив при этом фору в -3 гола.