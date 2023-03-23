Словакия
В минувшем розыгрыше Лиги наций словаки заняли третье место в дивизионе C, уступив первых два Казахстану и Азербайджану.
Также Словакия проиграла два последних матча из трех в турнире. В еще одном поединке она сыграла вничью.
Коэффициенты матча Словакия — Люксембург
Последнюю победу хозяева одержали в Баку над сборной Азербайджана 10 июня 2022 года, выиграв 1:0.
В предыдущих пяти поединках во всех турнирах коллектив, но зато не проигрывает в трех последних из них, так что имеет хорошие шансы на то, чтобы как минимум не проиграть.
Люксембург
Люксембург неплохо выступил в Лиге наций. Команда заняла второе место в своей группе, уступив только Турции.
В последних матчах Люксембург смотрелся симпатично. Например, с теми же турками удалось сыграть вничью (3:3).
Также сборная Люксембурга обыграла Литву (1:0) и разошлась мировой с Венгрией (2:2).
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех ничьих, а значит способен снова не проиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Словакию, коэффициент на победу которой равен 1,55. Успех Люксембурга оценивается в 5,94, ничья — в 4,07.
Хозяева забивали в пяти из шести последних матчей, тогда как гости — в четырех из пяти.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,04.
Еще один вариант ставки — ничья за 4,07, ведь в последних трех матчах хозяев и четырех из пяти последних — гостей была зафиксирована ничья.