23 марта в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 сборная Словакии в Трнаве на стадионе Сити Арена примет национальную команду Люксембурга. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Словакия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

В минувшем розыгрыше Лиги наций словаки заняли третье место в дивизионе C, уступив первых два Казахстану и Азербайджану.

Также Словакия проиграла два последних матча из трех в турнире. В еще одном поединке она сыграла вничью.

Коэффициенты матча Словакия — Люксембург 1X2Новым игрокам 1.554.056.30Фрибет$40

Последнюю победу хозяева одержали в Баку над сборной Азербайджана 10 июня 2022 года, выиграв 1:0.

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В предыдущих пяти поединках во всех турнирах коллектив, но зато не проигрывает в трех последних из них, так что имеет хорошие шансы на то, чтобы как минимум не проиграть.

Люксембург

Люксембург неплохо выступил в Лиге наций. Команда заняла второе место в своей группе, уступив только Турции.

В последних матчах Люксембург смотрелся симпатично. Например, с теми же турками удалось сыграть вничью (3:3).

Также сборная Люксембурга обыграла Литву (1:0) и разошлась мировой с Венгрией (2:2).

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех ничьих, а значит способен снова не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Словакию, коэффициент на победу которой равен 1,55. Успех Люксембурга оценивается в 5,94, ничья — в 4,07.

Хозяева забивали в пяти из шести последних матчей, тогда как гости — в четырех из пяти.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,04.

Еще один вариант ставки — ничья за 4,07, ведь в последних трех матчах хозяев и четырех из пяти последних — гостей была зафиксирована ничья.