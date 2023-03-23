ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира Антон МиранчукБез Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану Мойсес КайседоЕсли не Беллингем, то кто? Маунт, Барелла и еще 11 полузащитников для «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Словакия заставит Люксембург вспомнить о неудачах?

    Словакия — Люксембург. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, отборочный турнир к Евро-2024, 23 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Словакии Прогнозы на Сборная Люксембурга
    Прогноз и ставки на Словакия — Люксембург
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Словакия сыграла вничью в последних трех матчах
    23 марта в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 сборная Словакии в Трнаве на стадионе Сити Арена примет национальную команду Люксембурга. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Словакия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 23 Марта 2023 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 22:45 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
    •

    Словакия

    В минувшем розыгрыше Лиги наций словаки заняли третье место в дивизионе C, уступив первых два Казахстану и Азербайджану.

    Также Словакия проиграла два последних матча из трех в турнире. В еще одном поединке она сыграла вничью.

    Коэффициенты матча Словакия — Люксембург

    1X2Новым игрокам
  • 1.554.056.30Фрибет$40
    •

    Последнюю победу хозяева одержали в Баку над сборной Азербайджана 10 июня 2022 года, выиграв 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В предыдущих пяти поединках во всех турнирах коллектив, но зато не проигрывает в трех последних из них, так что имеет хорошие шансы на то, чтобы как минимум не проиграть.

    Люксембург

    Люксембург неплохо выступил в Лиге наций. Команда заняла второе место в своей группе, уступив только Турции.

    В последних матчах Люксембург смотрелся симпатично. Например, с теми же турками удалось сыграть вничью (3:3).

  • На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024
  • Все, что нужно знать об отборе и финальной стадии чемпионата Европы в Германии
  • 20/03/2023

    • Также сборная Люксембурга обыграла Литву (1:0) и разошлась мировой с Венгрией (2:2).

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех ничьих, а значит способен снова не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Словакию, коэффициент на победу которой равен 1,55. Успех Люксембурга оценивается в 5,94, ничья — в 4,07.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Хозяева забивали в пяти из шести последних матчей, тогда как гости — в четырех из пяти.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,04.

    Еще один вариант ставки — ничья за 4,07, ведь в последних трех матчах хозяев и четырех из пяти последних — гостей была зафиксирована ничья.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Анахайм — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сакраменто — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маррей — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бенин — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Челси (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Сан-Томе и Принсипи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андрееску — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Блинкова — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словакия — Люксембург: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Словакия заставит Люксембург вспомнить о неудачах?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры