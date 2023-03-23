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    Португалия начнет отбор с феерии

    Португалия — Лихтенштейн. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Евро-2024, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Лихтенштейн
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    Пепе
    Португалия сыграет на своем поле с Лихтенштейном в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:45 мск. Португалия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 23 Марта 2023 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 22:45 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
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    Португалия

    Португальцы в своей группе — очевидные фавориты. Даже несмотря на то, что лидеры команды явно не молодеют.

    А уж обыгрывать футбольного карлика «европейские бразильцы» просто обязаны. Более того, важно стартовать с крупной виктории.

    В своем последнем матче Португалия проиграла. На чемпионате мира команда провалилась, уступив Марокко (1:0).

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    Поединки с Лихтенштейном для португальцев проходят гладко. Из 5 последних матчей команда выиграла четырежды.

    Португалия явно постарается максимально выложиться перед родными трибунами. Так что ждем от хозяев острых атак.

    Лихтенштейн

    Эта команда не отличается стабильностью результатов. Даже в контрольных матчах Лихтенштейн выглядит бледновато.

    Например, свой последний матч сборная Лихтенштейна проиграла. Гибралтар оказался сильнее (2:0).

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    • Главным бичом команды является слабенькая реализация. Лихтенштейн крайне редко забивает больше гола за матч.

    Да и вообще, футбольный карлик давненько не знал вкуса побед. Последняя виктория случилась еще два с половиной года (!) назад.

    Лихтенштейн явно будет действовать вторым номером. Главной задачей будет не дать разбегаться лидерам португальцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии предлагают — 1.01.

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    На викторию Лихтенштейна дают — 81.00, ничья оценена — в 29.00.

    Португалия постарается начать отборочный цикл уверенно, и явно сыграет на максимальных оборотах.

    Наш прогноз — Фора Португалии -5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 4.33.

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    Португалия — Лихтенштейн: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Португалия начнет отбор с феерии
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