Португалия
Португальцы в своей группе — очевидные фавориты. Даже несмотря на то, что лидеры команды явно не молодеют.
А уж обыгрывать футбольного карлика «европейские бразильцы» просто обязаны. Более того, важно стартовать с крупной виктории.
В своем последнем матче Португалия проиграла. На чемпионате мира команда провалилась, уступив Марокко (1:0).
Поединки с Лихтенштейном для португальцев проходят гладко. Из 5 последних матчей команда выиграла четырежды.
Португалия явно постарается максимально выложиться перед родными трибунами. Так что ждем от хозяев острых атак.
Лихтенштейн
Эта команда не отличается стабильностью результатов. Даже в контрольных матчах Лихтенштейн выглядит бледновато.
Например, свой последний матч сборная Лихтенштейна проиграла. Гибралтар оказался сильнее (2:0).
Главным бичом команды является слабенькая реализация. Лихтенштейн крайне редко забивает больше гола за матч.
Да и вообще, футбольный карлик давненько не знал вкуса побед. Последняя виктория случилась еще два с половиной года (!) назад.
Лихтенштейн явно будет действовать вторым номером. Главной задачей будет не дать разбегаться лидерам португальцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии предлагают — 1.01.
На викторию Лихтенштейна дают — 81.00, ничья оценена — в 29.00.
Наш прогноз — Фора Португалии -5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 4.33.