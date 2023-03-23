Португалия сыграет на своем поле с Лихтенштейном в рамках 1-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:45 мск. Португалия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Португальцы в своей группе — очевидные фавориты. Даже несмотря на то, что лидеры команды явно не молодеют.

А уж обыгрывать футбольного карлика «европейские бразильцы» просто обязаны. Более того, важно стартовать с крупной виктории.

В своем последнем матче Португалия проиграла. На чемпионате мира команда провалилась, уступив Марокко (1:0).

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Поединки с Лихтенштейном для португальцев проходят гладко. Из 5 последних матчей команда выиграла четырежды.

Португалия явно постарается максимально выложиться перед родными трибунами. Так что ждем от хозяев острых атак.

Лихтенштейн

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Даже в контрольных матчах Лихтенштейн выглядит бледновато.

Например, свой последний матч сборная Лихтенштейна проиграла. Гибралтар оказался сильнее (2:0).

Главным бичом команды является слабенькая реализация. Лихтенштейн крайне редко забивает больше гола за матч.

Да и вообще, футбольный карлик давненько не знал вкуса побед. Последняя виктория случилась еще два с половиной года (!) назад.

Лихтенштейн явно будет действовать вторым номером. Главной задачей будет не дать разбегаться лидерам португальцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии предлагают — 1.01.

На викторию Лихтенштейна дают — 81.00, ничья оценена — в 29.00.

Португалия постарается начать отборочный цикл уверенно , и явно сыграет на максимальных оборотах.

Наш прогноз — Фора Португалии -5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 4.33.