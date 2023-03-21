«Ньюэлл Олд Бойз» сыграет на своем поле с «Сан-Лоренсо» в рамках 8-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 00:30 мск. «Ньюэлл Олд Бойз» — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюэлл Олд Бойз»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. «Ньюэлл Олд Бойз» на текущий момент занимает 9 место.

Правда, с забитыми мячами у команды дела обстоят не ахти. В 7 поединках забито всего лишь 8 голов.

В своем предыдущем поединке «Ньюэлл Олд Бойз» добыл 1 балл. На выезде команда сыграла вничью с «Колоном» (1:1).

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Матчи с «Сан-Лоренсо» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Ньюэлл Олд Бойз» выиграл лишь однажды.

Хозяева нестабильны, но амбициозны. Так что ждем от них активных атак и подъема в турнирной таблице.

«Сан-Лоренсо»

«Сан-Лоренсо» проводит вполне себе продуктивный сезон. Команда лидирует в чемпионате Аргентины, набрав 16 очков в 7 матчах.

К слову, «Сан-Лоренсо» весьма неплохо обороняется. Пропущено всего лишь 3 мяча, да и проиграла команда только однажды.

В минувшем туре «Сан-Лоренсо» добыл 3 пункта. Дома команда уверенно переиграла «Сармьенто Ресистенцию» (3:0).

До того была добыта еще одна уверенная победа. От мощи атак лидера пострадала «Химнасия и Эсгрима» (4:0).

Гандикап от ближайшего преследователя минимальный. Да и с атакой у команды только в последних матчах наметился прогресс.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюэлл Олд Бойз» предлагают — 2.45.

На викторию «Сан-Лоренсо» дают — 3.20, ничья оценена — в 2.90.

Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах , так что стоит ожидать активных атак от обоих соперников.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.88.