ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром»Камбэк и феерия! «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром» и добыл яркую победу Фрагмент матча«Спартак» выдал худший матч сезона. Борьба за титул под угрозой «Реал» — «Челси»Жребий брошен. Матч-реванш для «Челси», битва двух тяжеловесов и итальянские разборки
  • 10:36
    • Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 08:03
    • Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 03:21
    • Леон Эдвардс защитил титул в полусреднем весе UFC в бою с Камару Усманом
  • 02:20
    • Джастин Гейджи одолел Рафаэля Физиева по итогам трех раундов
  • 01:39
    • «Атлетико» уверенно обыграл «Валенсию»
  • 00:15
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии, у Холанна хет-трик
  • 01:18
    • «Удинезе» на своем поле обыграл «Милан»
    Все новости спорта

    Забивают все!

    «Ньюэлл Олд Бойз» — «Сан-Лоренсо». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Аргентины, 21 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ньюэлл Олд Бойз» — «Сан-Лоренсо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ньюэлл Олд Бойз»
    «Ньюэлл Олд Бойз» сыграет на своем поле с «Сан-Лоренсо» в рамках 8-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 00:30 мск. «Ньюэлл Олд Бойз» — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 21 Марта 2023 года
    Ньюэллз Олд Бойз
  • Аргентина. Примера
    •  Ньюэллз Олд Бойз 00:30 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо
  • Буэнос-Айрес
    •

    «Ньюэлл Олд Бойз»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. «Ньюэлл Олд Бойз» на текущий момент занимает 9 место.

    Правда, с забитыми мячами у команды дела обстоят не ахти. В 7 поединках забито всего лишь 8 голов.

    В своем предыдущем поединке «Ньюэлл Олд Бойз» добыл 1 балл. На выезде команда сыграла вничью с «Колоном» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Сан-Лоренсо» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Ньюэлл Олд Бойз» выиграл лишь однажды.

    Хозяева нестабильны, но амбициозны. Так что ждем от них активных атак и подъема в турнирной таблице.

    «Сан-Лоренсо»

    «Сан-Лоренсо» проводит вполне себе продуктивный сезон. Команда лидирует в чемпионате Аргентины, набрав 16 очков в 7 матчах.

    К слову, «Сан-Лоренсо» весьма неплохо обороняется. Пропущено всего лишь 3 мяча, да и проиграла команда только однажды.

  • Жребий брошен. Матч-реванш для «Челси», битва двух тяжеловесов и итальянские разборки
  • Анализируем итоги жеребьевки 1/4 финала еврокубковых турниров
  • Вчера

    • В минувшем туре «Сан-Лоренсо» добыл 3 пункта. Дома команда уверенно переиграла «Сармьенто Ресистенцию» (3:0).

    До того была добыта еще одна уверенная победа. От мощи атак лидера пострадала «Химнасия и Эсгрима» (4:0).

    Гандикап от ближайшего преследователя минимальный. Да и с атакой у команды только в последних матчах наметился прогресс.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюэлл Олд Бойз» предлагают — 2.45.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Сан-Лоренсо» дают — 3.20, ничья оценена — в 2.90.

    Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, так что стоит ожидать активных атак от обоих соперников.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Уфа — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аяччо — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Кубань — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Волга — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Пари НН — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ницца — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюэлл Олд Бойз» — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на футбол. Забивают все!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры