«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 марта, начало — в 18:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне неплохо выступает в Примере. Команда сейчас находится на 4 месте в турнирной таблице.

Вот только результативность «доностьяррас» хромает. В 25 матчах чемпионата игроки команды отличились всего лишь 33 мячами.

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На текущей неделе баски вылетели из Лиги Европы, сыграв вничью 0:0 с «Ромой» дома после выездного поражения 0:2 в первом матче 1/8 финала.

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В последних шести матчах во всех турнирах клуб не знает побед при четырех ничьих, а значит переживает как минимум спад.

«Эльче»

По итогам нынешнего сезона команда наверняка покинет Примеру. Она провалилась откровенно, из-за чего занимает последнее место в таблице, имея всего 13 очков.

«Эльче» катастрофически мало побеждает. На его счету 2 победы. Даже у предпоследней «Альмерии» их 7. При этом все 2 победы коллектив одержал в последних 6 турах чемпионата.

«Эльче» обыграл« Вильярреал» (3:1). Также хозяева победили «Мальорку» (1:0), но это было уже после трех поражений подряд — от «Бетиса» (2:3), «Эспаньола» (0:1) и «Реала» (0:4).

Правда, в последних двух матчах коллектив не знает поражений, однако это вряд ли сулит очки гостям.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,41. Успех «Эльче» оценивается в 8,53, ничья — в 4,64.

В последних шести матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,87.

Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» выиграет 1-й тайм и матч за 1,91, ведь хозяева — явный фаворит и более чем способны сделать нужный задел еще к перерыву.