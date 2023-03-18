В субботу, 18 марта, в 20-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против московского «Спартака». Начало поединка запланировано на 12:00 по мск. «Оренбург» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

С 28 зачетными пунктами «Оренбург» в турнирной таблице российской Премьер-лиги находится на восьмой позиции, отставая всего лишь на четыре пункта от четвертой строки.

«Газовики» добились девяти выигрышей за 19 проведенных встреч первенства, девять матчей еще они проиграли и расписали одну мировую, разница мячей — 38:40.

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В первой игре после возобновления чемпионата России «Оренбург» потерпел поражение от «Ахмата», проиграв в Грозном со счетом 1:3. И данное фиаско стало вторым за последние пять игр первенства.

После этого команда провела просто великолепный поединок на выезде с «Сочи», разгромив «южан» со счетом 4:0, начав забивать с 45-й минуты поединка.

Календарь и таблица РПЛ

На своей территории «Оренбург» выступает значительно лучше, чем в гостях. За девять проведенных встреч у него семь викторий при одном фиаско и одном мировом исходе.

«Спартак»

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ находится на второй строке с 40 набранными очками. От первого «Зенита» москвичи отстают на восемь баллов, а от третьего «Ростова» оторвались на два пункта.

За 19 проведенных встреч чемпионата «красно-белые» смогли отпраздновать 12 викторий, четыре поединка они еще свели вничью и трижды уступали, забили 45 голов при 22 пропущенных.

После рестарта первенства дружина Абаскаля провела два домашних поединка, сыграв в них сперва вничью 2:2 с «Уралом», а затем обыграв «Факел» со счетом 3:2.

Помимо этого, «народная команда» провела три матча в Кубке России. На четвертьфинальной стадии она дважды одолела московский «Локомотив» (4:2 и 1:0), а накануне в первой игре 1/2 финала дома расписала мировую 1:1 с «Уралом».

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Вне родных стен «Спартак» выиграл пять встреч из десяти проведенных в текущем розыгрыше РПЛ, дважды проиграл и расписал три мировых результата.

В первом круге «Спартак» в Москве разгромил предстоящего противника со счетом 4:1, в Оренбурге же за три очных противостояния дважды победителем вышли «красно-белые» и раз виктория была на стороне «газовиков».

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.14.

На викторию «Оренбурга» дают — 3.30, ничья оценена — в 4.08.

В первую очередь от данного поединка стоит ждать обмена голами и верхового исхода, учитывая отличную реализацию от обеих сторон.

А что касаемо победителя, то рискнем поставить здесь на ничью, ведь на своем поле «Оренбург» выступает в этом чемпионате очень сильно.