ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Джанни Инфантино вручает Лионелю Месси кубок после победы на ЧМ-2022Больше матчей — больше денег! ФИФА утвердила новый формат ЧМ-2026, который вряд ли понравится игрокам «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством
    Все новости спорта

    «Оренбург» вновь дома сыграет сильно

    «Оренбург» — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат России, 18 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес
    В субботу, 18 марта, в 20-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против московского «Спартака». Начало поединка запланировано на 12:00 по мск. «Оренбург» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Марта 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Оренбург»

    С 28 зачетными пунктами «Оренбург» в турнирной таблице российской Премьер-лиги находится на восьмой позиции, отставая всего лишь на четыре пункта от четвертой строки.

    «Газовики» добились девяти выигрышей за 19 проведенных встреч первенства, девять матчей еще они проиграли и расписали одну мировую, разница мячей — 38:40.

    Коэффициенты матча Оренбург — Спартак

    1X2Новым игрокам
  • 3.604.051.90Фрибет$40
    •

    В первой игре после возобновления чемпионата России «Оренбург» потерпел поражение от «Ахмата», проиграв в Грозном со счетом 1:3. И данное фиаско стало вторым за последние пять игр первенства.

    После этого команда провела просто великолепный поединок на выезде с «Сочи», разгромив «южан» со счетом 4:0, начав забивать с 45-й минуты поединка.

    Календарь и таблица РПЛ

    На своей территории «Оренбург» выступает значительно лучше, чем в гостях. За девять проведенных встреч у него семь викторий при одном фиаско и одном мировом исходе.

    «Спартак»

    «Спартак» в турнирной таблице РПЛ находится на второй строке с 40 набранными очками. От первого «Зенита» москвичи отстают на восемь баллов, а от третьего «Ростова» оторвались на два пункта.

    За 19 проведенных встреч чемпионата «красно-белые» смогли отпраздновать 12 викторий, четыре поединка они еще свели вничью и трижды уступали, забили 45 голов при 22 пропущенных.

  • Дежавю. Судейство снова помешало «Спартаку» обыграть «Урал»
  • Реакция спортивных СМИ на кубковую ничью «Спартака» и «Урала»
  • Вчера

    • После рестарта первенства дружина Абаскаля провела два домашних поединка, сыграв в них сперва вничью 2:2 с «Уралом», а затем обыграв «Факел» со счетом 3:2.

    Помимо этого, «народная команда» провела три матча в Кубке России. На четвертьфинальной стадии она дважды одолела московский «Локомотив» (4:2 и 1:0), а накануне в первой игре 1/2 финала дома расписала мировую 1:1 с «Уралом».

    Все прогнозы на футбол

    Вне родных стен «Спартак» выиграл пять встреч из десяти проведенных в текущем розыгрыше РПЛ, дважды проиграл и расписал три мировых результата.

    В первом круге «Спартак» в Москве разгромил предстоящего противника со счетом 4:1, в Оренбурге же за три очных противостояния дважды победителем вышли «красно-белые» и раз виктория была на стороне «газовиков».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спартака» предлагают — 2.14.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Оренбурга» дают — 3.30, ничья оценена — в 4.08.

    В первую очередь от данного поединка стоит ждать обмена голами и верхового исхода, учитывая отличную реализацию от обеих сторон.

    А что касаемо победителя, то рискнем поставить здесь на ничью, ведь на своем поле «Оренбург» выступает в этом чемпионате очень сильно.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Швентек — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вильярреал — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Юнион — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фриц — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Флорида — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Оттава — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оренбург» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. «Оренбург» вновь дома сыграет сильно
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры