«Лестер»
«Лестер» проводит крайне сложный сезон. Команда сражается за выживание, ныне находясь на 15 месте в таблице.
В 25 матчах чемпионата команда выиграла только 7 раз. Да и оборона «лис» часто дает сбои: 43 пропущенных мяча.
Коэффициенты матча Лестер — Челси
В минувшем туре «Лестер» вновь потерпел поражение. На выезде команда минимально уступила «Саутгемптону».
Четыре своих последних матча «Лестер» проиграл. Причем лишь в одном из них «лисам» удалось отличиться.
Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Лестер» потенциально способен прибавить, да и отдаляться от опасной зоны необходимо.
«Челси»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неубедительно. «Челси» находится на скромном 10 месте в турнирной таблице.
Вот только потери очков слишком часты. В 25 матчах «аристократы» потерпели целых 9 поражений.
В предыдущем своем поединке «Челси» победил. Дома лондонцы переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:0), выйдя в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В последних матчах «Челси» немного прибавил. В двух последних поединках лондонцы сохранили свои ворота в неприкосновенности.
Гости наверняка постараются сыграть активно в атаке. «Челси» явно намеревается подняться повыше в таблице.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Челси» предлагают — 2.05.
На викторию «Лестера» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.72.
«Аристократы»
Наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.