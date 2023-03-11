ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма» Петр ЯнБескомпромиссный бой Яна и Двалишвили, новый вызов для Волкова. Анонс карда UFC Vegas 71
    Все новости спорта

    «Аристократы» устроят охоту на «лис»

    «Лестер» — «Челси». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоау Феликс
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 18:00 мск. «Лестер» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Марта 2023 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 18:00 Челси Челси
  • Лондон
    •

    «Лестер»

    «Лестер» проводит крайне сложный сезон. Команда сражается за выживание, ныне находясь на 15 месте в таблице.

    В 25 матчах чемпионата команда выиграла только 7 раз. Да и оборона «лис» часто дает сбои: 43 пропущенных мяча.

    Коэффициенты матча Лестер — Челси

    1X2Новым игрокам
  • 3.853.601.95Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Лестер» вновь потерпел поражение. На выезде команда минимально уступила «Саутгемптону».

    Все прогнозы на АПЛ

    Четыре своих последних матча «Лестер» проиграл. Причем лишь в одном из них «лисам» удалось отличиться.

    Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Лестер» потенциально способен прибавить, да и отдаляться от опасной зоны необходимо.

    «Челси»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неубедительно. «Челси» находится на скромном 10 месте в турнирной таблице.

    Вот только потери очков слишком часты. В 25 матчах «аристократы» потерпели целых 9 поражений.

  • Затянувшийся отдых. Почему Рафаэль Бенитес до сих пор без работы?
  • Почему опытный испанский тренер не нужен клубам АПЛ?
  • 07/03/2023

    • В предыдущем своем поединке «Челси» победил. Дома лондонцы переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:0), выйдя в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В последних матчах «Челси» немного прибавил. В двух последних поединках лондонцы сохранили свои ворота в неприкосновенности.

    Гости наверняка постараются сыграть активно в атаке. «Челси» явно намеревается подняться повыше в таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Челси» предлагают — 2.05.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Лестера» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.72.

    «Аристократы» в последних матчах явно улучшили свою игру и результаты, и в этом поединке наверняка будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Этчеверри — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Орландо — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Индиана — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тампа — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мемфис — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бостон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тим — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сиэтл — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лестер» — «Челси»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Аристократы» устроят охоту на «лис»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры