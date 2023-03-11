«Лестер» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 18:00 мск. «Лестер» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» проводит крайне сложный сезон. Команда сражается за выживание, ныне находясь на 15 месте в таблице.

В 25 матчах чемпионата команда выиграла только 7 раз. Да и оборона «лис» часто дает сбои: 43 пропущенных мяча.

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В минувшем туре «Лестер» вновь потерпел поражение. На выезде команда минимально уступила «Саутгемптону».

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Четыре своих последних матча «Лестер» проиграл. Причем лишь в одном из них «лисам» удалось отличиться.

Нет сомнений, что хозяева будут пытаться добыть хотя бы балл. «Лестер» потенциально способен прибавить, да и отдаляться от опасной зоны необходимо.

«Челси»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неубедительно. «Челси» находится на скромном 10 месте в турнирной таблице.

Вот только потери очков слишком часты. В 25 матчах «аристократы» потерпели целых 9 поражений.

В предыдущем своем поединке «Челси» победил. Дома лондонцы переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:0), выйдя в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В последних матчах «Челси» немного прибавил. В двух последних поединках лондонцы сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Гости наверняка постараются сыграть активно в атаке. «Челси» явно намеревается подняться повыше в таблице.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Челси» предлагают — 2.05.

На викторию «Лестера» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.72.

«Аристократы» в последних матчах явно улучшили свою игру и результаты , и в этом поединке наверняка будут активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.