Во вторник, 7 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций «Лацио» в родных стенах примет нидерландский АЗ. Стадион «Олимпико» в Риме. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. «Лацио» — АЗ «Алкмаар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» на предыдущей стадии Лиги конференций одержал победу над румынским клубом ЧФР «Клуж» (1:0 — по сумме двух матчей). На выезде соперники разошлись миром со счётом 0:0. А в римской встрече победный гол в составе «Лацио» забил Чиро Иммобиле. Именно его мяч вывел итальянский коллектив в 1/8 финала турнира.

В Лигу конференций «Лацио» перебрался из Лиги Европы. «Бело-голубые» заняли третье место в своём квартете, пропустив вперёд «Фейеноорд» и «Митьюлланд». Удалось обойти в таблице «Штурм». Самое интересное, что все четыре команды набрали одинаковое количество очков — по 8. Таким образом «Лацио» удалось обойти австрийский «Штурм» благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У «Лацио» было минус два, а у «Штурма» — минус шесть.

Коэффициенты матча Лацио — АЗ Алкмар 1X2Новым игрокам 1.673.905.10Фрибет$40

К предстоящему поединку «Лацио» подходит в боевом составе. В команде нет травмированных игроков, а защитник римского клуба Патрик отбыл дисквалификацию после полученной красной карточки в первом матче с румынским «Клужом».

Все прогнозы на Лигу конференций

«Лацио» — тот клуб, который прервал семиматчевую серию из побед лидера Серии А — «Наполи» (1:0). Судьбоносный гол на 67-й минуте забил Матиас Весино. На внутренней арене неаполитанцы уверенно лидируют с 65-ю очками. «Лацио» в свою очередь поднялся на второе место, в активе римской команды 48 баллов.

АЗ «Алкмаар»

АЗ «Алкмаар» только вступает в игру, клуб из Нидерландов избежал участия в стыковом раунде Лиги конференций, так как команда выиграла свою группу в основной сетке турнира. «Алкмаар» набрал 15 очков в квартете, одержав пять побед над соперниками. Единственное поражение АЗ потерпел в 4-м туре от кипрского «Аполлона» (0:1).

Большая часть состава «Алкмаара» находится в лазарете. Из-за травмы колена не сможет помочь команде защитник Ришедли Базур. Под вопросом участие пяти футболистов. С травами колена вне игры остаются Сэм Бёкема и Сэм Вестервельд. Возможно, не сыграют в матче с «Лацио» Максим Деккер, Бруно Мартинс Инди и Дани де Вит.

В чемпионате Нидерландов АЗ «Алкмаар» входит в первую тройку, в активе команды 50 очков. Выше только гранды голландского футбола «Фейеноорд» и «Аякс».

В 24-м туре внутреннего первенства АЗ в гостях одержал минимальную победу над «Витессом» (1:0). Победный гол на 29-й минуте забил Йеспер Карлссон.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» можно поставить за 1.66, ничью оценивают в 4.04. А на победу «Алкмаара» — в 4.90.

Прогноз: Играют команды, которые в последнее время не показывают голевую игру. Чаще всего в играх с участием «Лацио» и АЗ встречается счёт 1:0. Скорее всего соперники сыграют по низам.

Ставка: Тотал меньше 2 с коэффициентом 3.04.

Альтернативный прогноз: К слову, также можно ожидать, что в этой встрече сможет отличиться только одна команда.

Альтернативная ставка: Забьёт только одна команда с коэффициентом 2.00.