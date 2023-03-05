«Ренн» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 марта, начало — в 22:45 мск. «Ренн» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Команда в нынешнем сезоне выступает ниже своих возможностей. «Ренн» находится лишь на 5-м месте в турнирной таблице.

При этом клуб еще имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от искомой 3-й позиции составляет четыре балла.

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В своем предыдущем поединке бретонцы одержали важную победу над «Нантом» (1:0). Так они отреагировали на вылет из Лиги Европы от «Шахтера».

Все прогнозы на Лигу 1

В последних трех матчах во всех турнирах коллектив выиграл дважды при одном поражении, так что хозяева приходят в себя после январско-февральского спада.

«Марсель»

«Марсель» в нынешнем сезоне выглядит весьма прилично. Казалось, что команда имеет шансы на чемпионство, но отстает от ПСЖ на восемь очков.

К тому же провансальцы имеют сложности с реализацией. В 25 матчах команда забила всего 48 мячей.

Клуб провалил два предыдущих своих матча. Сперва на выезде он потерпел разгром от ПСЖ (0:3), а затем по пенальти вылетел из Кубка Франции от «Аннеси» из Лиги 2.

Такая форма не позволяет рассчитывать, что гости — явный фаворит матча. Вероятно, что им снова придется остаться ни с чем.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 2,60. Успех «Ренна» оценивается в 2,70, ничья — в 3,55.

В семи из 15 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.

Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет 1-й тайм за 3,35, ведь хозяева побеждали к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.