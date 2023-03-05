«Ренн»
Команда в нынешнем сезоне выступает ниже своих возможностей. «Ренн» находится лишь на 5-м месте в турнирной таблице.
При этом клуб еще имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от искомой 3-й позиции составляет четыре балла.
Коэффициенты матча Ренн — Марсель
В своем предыдущем поединке бретонцы одержали важную победу над «Нантом» (1:0). Так они отреагировали на вылет из Лиги Европы от «Шахтера».
В последних трех матчах во всех турнирах коллектив выиграл дважды при одном поражении, так что хозяева приходят в себя после январско-февральского спада.
«Марсель»
«Марсель» в нынешнем сезоне выглядит весьма прилично. Казалось, что команда имеет шансы на чемпионство, но отстает от ПСЖ на восемь очков.
К тому же провансальцы имеют сложности с реализацией. В 25 матчах команда забила всего 48 мячей.
Клуб провалил два предыдущих своих матча. Сперва на выезде он потерпел разгром от ПСЖ (0:3), а затем по пенальти вылетел из Кубка Франции от «Аннеси» из Лиги 2.
Такая форма не позволяет рассчитывать, что гости — явный фаворит матча. Вероятно, что им снова придется остаться ни с чем.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 2,60. Успех «Ренна» оценивается в 2,70, ничья — в 3,55.
В семи из 15 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.
Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет 1-й тайм за 3,35, ведь хозяева побеждали к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.