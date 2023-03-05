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    Покончит ли «Марсель» с неудачами?

    «Ренн» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, Лига 1, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Марсель»
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    «Марсель» проиграл два последних матча
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 марта, начало — в 22:45 мск. «Ренн» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Марта 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 22:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    Команда в нынешнем сезоне выступает ниже своих возможностей. «Ренн» находится лишь на 5-м месте в турнирной таблице.

    При этом клуб еще имеет шансы на попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от искомой 3-й позиции составляет четыре балла.

    Коэффициенты матча Ренн — Марсель

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    В своем предыдущем поединке бретонцы одержали важную победу над «Нантом» (1:0). Так они отреагировали на вылет из Лиги Европы от «Шахтера».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних трех матчах во всех турнирах коллектив выиграл дважды при одном поражении, так что хозяева приходят в себя после январско-февральского спада.

    «Марсель»

    «Марсель» в нынешнем сезоне выглядит весьма прилично. Казалось, что команда имеет шансы на чемпионство, но отстает от ПСЖ на восемь очков.

    К тому же провансальцы имеют сложности с реализацией. В 25 матчах команда забила всего 48 мячей.

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    • Клуб провалил два предыдущих своих матча. Сперва на выезде он потерпел разгром от ПСЖ (0:3), а затем по пенальти вылетел из Кубка Франции от «Аннеси» из Лиги 2.

    Такая форма не позволяет рассчитывать, что гости — явный фаворит матча. Вероятно, что им снова придется остаться ни с чем.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 2,60. Успех «Ренна» оценивается в 2,70, ничья — в 3,55.

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    В семи из 15 последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,86.

    Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет 1-й тайм за 3,35, ведь хозяева побеждали к перерыву в шести из 10 последних домашних матчей.

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    «Ренн» — «Марсель»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Марсель» с неудачами?
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