«Норвич»
«Норвич» в текущем сезоне смотрится не столь монолитно. Да, за повышение в классе команда сражается, однако сейчас занимает лишь 5 место в таблице.
В предыдущем своем поединке коллектив потерпел обиднейшую неудачу. На выезде команда пала под натиском «Лутона» (1:2).
Коэффициенты матча Норвич Сити — Рединг
Причем до того «Канарейки» также проиграли. На своем поле они уступили «Блэкберну» (0:2).
В последних четырех поединках клуб потерпели три поражение при одной победе, так что хозяева поля явно не в лучей форме.
«Рединг»
Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, неудачно. «Рединг» находится в районе экватора турнирной таблицы.
Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 24 матчах пропущено уже 34 мяча.
В своем предыдущем матче «Рединг» смог разжиться тремя очками. На своем поле команда победила «Суонси» (2:1).
В последних четырех поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Роялисты» одержали три победы при одном поражении — у гостей хорошая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Норвич», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Рединга» оценивается в 4,70, ничья — в 3,65.
Форма гостей выглядит явно предпочтительнее, чем у хозяев.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Рединг» не проиграет за 2,05.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,35. В четырех последних матчах «Норвич» — «Рединг» было забито больше 3,5 голов, поэтому можно рискнуть сделать такую ставку.