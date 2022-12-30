В матче 25-го тура Чемпионшипа «Сток Сити» примет «Бернли». Поединок состоится на стадионе «bet365» 30 декабря. Начало в 22:45 мск. «Норвич» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» в текущем сезоне смотрится не столь монолитно. Да, за повышение в классе команда сражается, однако сейчас занимает лишь 5 место в таблице.

В предыдущем своем поединке коллектив потерпел обиднейшую неудачу. На выезде команда пала под натиском «Лутона» (1:2).

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Причем до того «Канарейки» также проиграли. На своем поле они уступили «Блэкберну» (0:2).

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В последних четырех поединках клуб потерпели три поражение при одной победе, так что хозяева поля явно не в лучей форме.

«Рединг»

Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, неудачно. «Рединг» находится в районе экватора турнирной таблицы.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 24 матчах пропущено уже 34 мяча.

В своем предыдущем матче «Рединг» смог разжиться тремя очками. На своем поле команда победила «Суонси» (2:1).

В последних четырех поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Роялисты» одержали три победы при одном поражении — у гостей хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Норвич», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Рединга» оценивается в 4,70, ничья — в 3,65.

Форма гостей выглядит явно предпочтительнее, чем у хозяев.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Рединг» не проиграет за 2,05.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,35. В четырех последних матчах «Норвич» — «Рединг» было забито больше 3,5 голов, поэтому можно рискнуть сделать такую ставку.