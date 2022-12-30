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    Удержится ли «Норвич» в зоне плей-офф?

    «Норвич» — «Рединг». Ставки (к. 2.05) и прогноз на Чемпионшип 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Рединг»
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    «Норвич» идет в зоне плей-офф
    В матче 25-го тура Чемпионшипа «Сток Сити» примет «Бернли». Поединок состоится на стадионе «bet365» 30 декабря. Начало в 22:45 мск. «Норвич» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Декабря 2022 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 22:45 Рединг Рединг
  • Рединг
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    «Норвич»

    «Норвич» в текущем сезоне смотрится не столь монолитно. Да, за повышение в классе команда сражается, однако сейчас занимает лишь 5 место в таблице.

    В предыдущем своем поединке коллектив потерпел обиднейшую неудачу. На выезде команда пала под натиском «Лутона» (1:2).

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Рединг

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    Причем до того «Канарейки» также проиграли. На своем поле они уступили «Блэкберну» (0:2).

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    В последних четырех поединках клуб потерпели три поражение при одной победе, так что хозяева поля явно не в лучей форме.

    «Рединг»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, неудачно. «Рединг» находится в районе экватора турнирной таблицы.

    Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 24 матчах пропущено уже 34 мяча.

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    • В своем предыдущем матче «Рединг» смог разжиться тремя очками. На своем поле команда победила «Суонси» (2:1).

    В последних четырех поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Роялисты» одержали три победы при одном поражении — у гостей хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Норвич», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Рединга» оценивается в 4,70, ничья — в 3,65.

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    Форма гостей выглядит явно предпочтительнее, чем у хозяев.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Рединг» не проиграет за 2,05.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 3,35. В четырех последних матчах «Норвич» — «Рединг» было забито больше 3,5 голов, поэтому можно рискнуть сделать такую ставку.

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    «Норвич» — «Рединг»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Норвич» в зоне плей-офф?
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