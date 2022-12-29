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    «Матрасники» учинят разгром аутсайдеру

    «Атлетико» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, Примера, 29 декабря 2022 года

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    Альваро Мората
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 23:30 мск. «Атлетико» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Декабря 2022 года
    Атлетико
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    •  Атлетико 23:30 Эльче Эльче
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    «Атлетико»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит слабее своих возможностей. «Атлетико» находится на 5 месте в турнирной таблице Примеры.

    Главным бичом «матрасников» является слабая атака. Обладая качественным подбором игроков, мадридцы забили всего лишь 21 мяч.

    Коэффициенты матча Атлетико — Эльче

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  • 1.255.6014.00Фрибет$40
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    В своем предыдущем матче «Атлетико» победил. В Кубке Испании мадридцы уверенно переиграли скромный «Арентейро» (1:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Антуан Гризманн и Альваро Мората не блещут результативностью. Оба забили лишь по 5 голов в чемпионате.

    В этом матче хозяева явно будут максимально настроены на победу. Должно же атаку «матрасников» наконец-то прорвать?!

    «Эльче»

    «Эльче» в нынешнем сезоне бьется за выживание в Примере. Вот и сейчас команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

    Более того, «Эльче» остается единственным клубом лиги, не познавшим радости побед. При этом из 14 матчей команда проиграла в 10.

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    • Последний свой поединок команда провела неплохо. В Кубке Испании «Эльче» учинил разгром «Гвадалахаре» (0:3).

    Проблемно выглядит и атака команды. Игроки «Эльче» забили всего лишь 10 мячей в Примере.

    В этой встрече «Эльче» явно будет действовать вторым номером. Правда, последний раз команда обыгрывала «матрасников» более 10 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Эльче» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.05.

    Мадридцы по игре смотрятся куда мощнее соперника, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Фора «Атлетико» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.41.

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    «Атлетико» — «Эльче»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на футбол. «Матрасники» учинят разгром аутсайдеру
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