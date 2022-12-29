«Атлетико» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 23:30 мск. «Атлетико» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Эта команда нынешний чемпионат проводит слабее своих возможностей. «Атлетико» находится на 5 месте в турнирной таблице Примеры.

Главным бичом «матрасников» является слабая атака. Обладая качественным подбором игроков, мадридцы забили всего лишь 21 мяч.

Коэффициенты матча Атлетико — Эльче 1X2Новым игрокам 1.255.6014.00Фрибет$40

В своем предыдущем матче «Атлетико» победил. В Кубке Испании мадридцы уверенно переиграли скромный «Арентейро» (1:3).

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Антуан Гризманн и Альваро Мората не блещут результативностью. Оба забили лишь по 5 голов в чемпионате.

В этом матче хозяева явно будут максимально настроены на победу. Должно же атаку «матрасников» наконец-то прорвать?!

«Эльче»

«Эльче» в нынешнем сезоне бьется за выживание в Примере. Вот и сейчас команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

Более того, «Эльче» остается единственным клубом лиги, не познавшим радости побед. При этом из 14 матчей команда проиграла в 10.

Последний свой поединок команда провела неплохо. В Кубке Испании «Эльче» учинил разгром «Гвадалахаре» (0:3).

Проблемно выглядит и атака команды. Игроки «Эльче» забили всего лишь 10 мячей в Примере.

В этой встрече «Эльче» явно будет действовать вторым номером. Правда, последний раз команда обыгрывала «матрасников» более 10 лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.29.

На викторию «Эльче» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.05.

Мадридцы по игре смотрятся куда мощнее соперника, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей .

Наш прогноз — Фора «Атлетико» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.41.