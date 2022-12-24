«Данди Юнайтед»
Эта команда нынешний чемпионат полностью проваливает. «Данди Юнайтед» находится на дне таблицы с 12 набранными очками в активе.
Более того, команда проиграла уже 10 раз в 16 встречах. Да и всего 3 победы — показатель проблем в атаке.
В своем предыдущем поединке «Данди Юнайтед» вновь разочаровал. На выезде команда минимально уступила «Абердину».
«Данди Юнайтед» забивает чуть чаще гола за матч. В 16 поединках команда настреляла 17 мячей.
В этом матче хозяева наверняка постараются разжиться очками. Отступать ведь «Данди Юнайтед» просто некуда.
«Хартс»
«Хартс» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 4 место для клуба можно считать неплохой диспозицией.
В предыдущем своем поединке «Хартс» добыл викторию. Дома «сердца» оставили ни с чем «Килмарнок» (3:1).
Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 16 матчах забито всего 27 мячей в ворота соперников.
Причем пропустила команда на один гол меньше, чем забила. Да и 6 поражений — явно многовато для претендента на высокие места.
В этой встрече «Хартс» явно будет активно атаковать. Отставание от 3 места минимальное, и есть шансы подняться на него уже в отчетном туре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хартса» предлагают — 2.29.
На викторию «Данди Юнайтед» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.52.
Наш прогноз — Победа «Хартс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.