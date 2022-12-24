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    Три очка для «сердец»?!

    «Данди Юнайтед» — «Хартс». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, чемпионат Шотландии, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Данди Юнайтед» — «Хартс»
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    Кэмерон Девлин
    «Данди Юнайтед» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках 18-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 17:00 мск. «Данди Юнайтед» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 24 Декабря 2022 года
    Данди Юнайтед
  • Данди
    •  Данди Юнайтед 17:00 Хартс Хартс
  • Эдинбург
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    «Данди Юнайтед»

    Эта команда нынешний чемпионат полностью проваливает. «Данди Юнайтед» находится на дне таблицы с 12 набранными очками в активе.

    Более того, команда проиграла уже 10 раз в 16 встречах. Да и всего 3 победы — показатель проблем в атаке.

    В своем предыдущем поединке «Данди Юнайтед» вновь разочаровал. На выезде команда минимально уступила «Абердину».

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    «Данди Юнайтед» забивает чуть чаще гола за матч. В 16 поединках команда настреляла 17 мячей.

    В этом матче хозяева наверняка постараются разжиться очками. Отступать ведь «Данди Юнайтед» просто некуда.

    «Хартс»

    «Хартс» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Нынешнее 4 место для клуба можно считать неплохой диспозицией.

    В предыдущем своем поединке «Хартс» добыл викторию. Дома «сердца» оставили ни с чем «Килмарнок» (3:1).

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  • 21/12/2022

    • Вот только с реализацией у команды имеются проблемы. В 16 матчах забито всего 27 мячей в ворота соперников.

    Причем пропустила команда на один гол меньше, чем забила. Да и 6 поражений — явно многовато для претендента на высокие места.

    В этой встрече «Хартс» явно будет активно атаковать. Отставание от 3 места минимальное, и есть шансы подняться на него уже в отчетном туре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хартса» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Данди Юнайтед» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.52.

    «Хартс» явно сильнее, и наверняка будет активно атаковать, да и соперник имеет проблемы в тылах.

    Наш прогноз — Победа «Хартс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.

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    «Данди Юнайтед» — «Хартс»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «сердец»?!
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