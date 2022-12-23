В 32-м туре китайской Суперлиги «Чжэцзян Профессионал» на своем поле сыграет против «Тянцзинь Тэда». Игра пройдет 23 декабря и начнется в 10:00 по мск. «Чжэцзян Профессионал» — «Тянцзинь Тэда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чжэцзян Профессионал»

«Чжэцзян Профессионал» за три тура до финиша данного розыгрыша Суперлиги идет на третьей позиции. На первые две строки команда не претендует, а ближайший преследователь отстает на три очка.

За 31 проведенный матч «зелено-белые» потерпели всего лишь четыре фиаско, 16 встреч выиграли и 11 поединков свели вничью. Забили они за эти игры 57 голов, а пропустили — 26.

Вот уже как восемь туров подряд в чемпионате коллектив не знает горечи поражений, выиграв за это время шесть встреч при двух мировых. Одна из ничьих пришлась на прошлый тур — дома с одним из преследователей — 1:1.

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На своей территории «Чжэцзян Профессионал» не проигрывает вот уже как пять матчей подряд, выиграв за это время трижды.

«Тянцзинь Тэда»

«Тянцзинь Тэда» находится в середине турнирной таблицы, имея в своем активе на десять очков меньше. Так что команда решила уже свои вопросы на этот сезон.

«Тигры» в данном первенстве отпраздновали 14 викторий, семь раз делили очки со своими оппонентами и десять раз были поверженными, разница мячей составляет 45:33.

Коллектив в рамках чемпионата также не терпит фиаско вот уже на протяжении последних восьми игр, дважды сыграв вничью и шесть раз выиграв. В минувшем туре он на выезде разгромил 3:0 одного из аутсайдеров.

За последние пять гостевых встреч Суперлиги «Тянцзинь Тэда» выиграл четыре поединка при одном поражении.

«Чжэцзян Профессионал» одолел «Тянцзинь Тэда» в трех последних домашних играх, а в первом круге сильнее также оказались «зелено-белые» — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чжэцзян Профессионал» предлагают — 1.87.

На викторию «Тянцзинь Тэда» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.25.

Чтобы на отпустить бронзовые медали «Чжэцзян Профессионал» нужно брать три очка в этой игре. Так что прогнозируем здесь победу хозяев, которые имеют больше турнирной мотивации.