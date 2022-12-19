«Маккаби» Бней-Рейне
Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Маккаби» Бней-Рейне находится на 10 месте в таблице.
Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Забито всего 13 мячей в 14 поединках.
В своем предыдущем матче «Маккаби» Бней-Рейне победил. На выезде был разгромлен «Хапоэль» Ирони-Ришон (0:3).
«Маккаби» Бней-Рейне традиционно сложно противостоит «Маккаби» Тель-Авив. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.
В этом матче хозяева наверняка попробуют дать бой одному из лидеров чемпионата. Правда, в августе клуб из Бней-Рейне был разгромлен тельавивцами (5:0).
«Маккаби» Тель-Авив
«Маккаби» Тель-Авив борется за чемпионский титул. Правда, на текущий момент команда отстает от хайфских одноклубников на 4 очка.
В предыдущем своем поединке «Маккаби» Тель-Авив смог победить. На выезде команда не оставила шансов «Хапоэлю» Умм Аль-Фахм (2:3).
Самым сильным звеном команды является атака. В 13 встречах игроки «Маккаби» Тель-Авив настреляли 30 мячей.
В этой встрече «Маккаби» Тель-Авив наверняка будет активно идти в атаку. Да и оборона команды — сильнейшая в лиге (6 пропущенных мячей).
Серия из 6 побед к ряду — прекрасный показатель. Наверняка гости всеми силами постараются ее увеличить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.27.
На викторию «Маккаби» Бней-Рейне дают — 9.60, ничья оценена — в 5.40.
Наш прогноз — Фора «Маккаби» Тель-Авив -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.