«Маккаби» Бней-Рейне сыграет на своем поле с «Маккаби» Тель-Авив в рамках 14-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 21:15 мск. «Маккаби» Бней-Рейне — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Бней-Рейне

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Маккаби» Бней-Рейне находится на 10 месте в таблице.

Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Забито всего 13 мячей в 14 поединках.

В своем предыдущем матче «Маккаби» Бней-Рейне победил. На выезде был разгромлен «Хапоэль» Ирони-Ришон (0:3).

Все прогнозы на футбол

«Маккаби» Бней-Рейне традиционно сложно противостоит «Маккаби» Тель-Авив. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.

В этом матче хозяева наверняка попробуют дать бой одному из лидеров чемпионата. Правда, в августе клуб из Бней-Рейне был разгромлен тельавивцами (5:0).

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив борется за чемпионский титул. Правда, на текущий момент команда отстает от хайфских одноклубников на 4 очка.

В предыдущем своем поединке «Маккаби» Тель-Авив смог победить. На выезде команда не оставила шансов «Хапоэлю» Умм Аль-Фахм (2:3).

Самым сильным звеном команды является атака. В 13 встречах игроки «Маккаби» Тель-Авив настреляли 30 мячей.

В этой встрече «Маккаби» Тель-Авив наверняка будет активно идти в атаку. Да и оборона команды — сильнейшая в лиге (6 пропущенных мячей).

Серия из 6 побед к ряду — прекрасный показатель. Наверняка гости всеми силами постараются ее увеличить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.27.

На викторию «Маккаби» Бней-Рейне дают — 9.60, ничья оценена — в 5.40.

Гости максимально мотивированы приблизиться к лидеру , к тому же выиграли 6 своих последних матчей.

Наш прогноз — Фора «Маккаби» Тель-Авив -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.