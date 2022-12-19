ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ХорватииДневник ЧМ-2022. Разогрев перед финалом, чудо-гол Оршича и взбешенный Хакими Лионель Месси и Килиан МбаппеБитва Месси и Мбаппе, исторический момент для французов. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Марк КондратюкНовая надежда и темная лошадка. Кто выиграет ЧР по фигурному катанию у мужчин?
  • 23:46
    • «Интер» обменялся голами с «Бетисом»
  • 23:32
    • Два автогола принесли «Ювентусу» победу над «Арсеналом»
  • 19:54
    • Гол Оршича принес Хорватии 3-е место на чемпионате мира в Катаре
  • 19:28
    • Рублев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Абу-Даби
    Все новости спорта

    «Маккаби» Тель-Авив продлит свой победный сериал

    «Маккаби» Бней-Рейне — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз, ставка (к. 2.93) на футбол, чемпионат Израиля, 19 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Бней-Рейне — «Маккаби» Тель-Авив
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордже Йованович
    «Маккаби» Бней-Рейне сыграет на своем поле с «Маккаби» Тель-Авив в рамках 14-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 21:15 мск. «Маккаби» Бней-Рейне — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маккаби» Бней-Рейне

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Маккаби» Бней-Рейне находится на 10 месте в таблице.

    Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Забито всего 13 мячей в 14 поединках.

    В своем предыдущем матче «Маккаби» Бней-Рейне победил. На выезде был разгромлен «Хапоэль» Ирони-Ришон (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Маккаби» Бней-Рейне традиционно сложно противостоит «Маккаби» Тель-Авив. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех коллизиях.

    В этом матче хозяева наверняка попробуют дать бой одному из лидеров чемпионата. Правда, в августе клуб из Бней-Рейне был разгромлен тельавивцами (5:0).

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» Тель-Авив борется за чемпионский титул. Правда, на текущий момент команда отстает от хайфских одноклубников на 4 очка.

    В предыдущем своем поединке «Маккаби» Тель-Авив смог победить. На выезде команда не оставила шансов «Хапоэлю» Умм Аль-Фахм (2:3).

  • «МЮ», «Арсенал» или кто-то другой: кому нужен Фелиш?
  • Где окажется португальская звезда?
  • Вчера

    • Самым сильным звеном команды является атака. В 13 встречах игроки «Маккаби» Тель-Авив настреляли 30 мячей.

    В этой встрече «Маккаби» Тель-Авив наверняка будет активно идти в атаку. Да и оборона команды — сильнейшая в лиге (6 пропущенных мячей).

    Серия из 6 побед к ряду — прекрасный показатель. Наверняка гости всеми силами постараются ее увеличить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.27.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Маккаби» Бней-Рейне дают — 9.60, ничья оценена — в 5.40.

    Гости максимально мотивированы приблизиться к лидеру, к тому же выиграли 6 своих последних матчей.

    Наш прогноз — Фора «Маккаби» Тель-Авив -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Рууд — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Циципас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Россия — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Козенца — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Парма — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тернана — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Читтаделла — Зюйдтироль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  3.28
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дженоа — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Бней-Рейне — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на футбол. «Маккаби» Тель-Авив продлит свой победный сериал
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры