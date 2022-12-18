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    Оппоненты согласятся на компромисс

    «Леванте» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 3.28) на футбол, чемпионат Испании, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Эйбар»
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    «Леванте»
    В воскресенье, 18 декабря, в 21-м туре второго испанского дивизиона «Леванте» на своем поле в Валенсии сыграет против «Эйбара». Начало — в 21:00 по мск. «Леванте» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Декабря 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 21:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Леванте»

    «Леванте» по итогам прошлого сезона вылете из Примеры в Сегунды, где на данный момент с 35 очками идет третьим, отставая от лидера всего лишь на один балл.

    «Лягушки» за всю турнирную дистанцию смогли добиться девяти победных результатов, восемь раз они еще делили очки со своими оппонентами и трижды уходили с поля поверженными.

    Коэффициенты матча Леванте — Эйбар

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    Вот уже как 11 встреч чемпионата подряд клуб из Валенсии не знает горечи поражений, выиграв за это время в семи случаях и четырежды сыграв вничью. В минувшем туре он в гостях положил на лопатки еще недавно лидирующий «Алавес» 2:0.

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    На своей территории «Леванте» в текущем первенстве выиграл пять из десяти проведенных игр, дважды еще коллектив проигрывал и три матча свел вничью.

    «Эйбар»

    «Эйбар» с 36 зачетными пунктами по итогам 20 сыгранных матчей идет на первом месте, но большое количество команд отстает всего лишь на 1-2 очка.

    «Оружейники» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать десять викторий, четыре матча они проиграли и шесть раз делили очки со своими оппонентами, забили 24 гола при 17 пропущенных.

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    • Вот уже как три тура коллектив только побеждает, одолев в этот период в гостях 2:1 «Бургос», а также дома 2:1 «Уэску» и 1:0 «Овьедо» в прошлом игровом дне. Перед этим же он как три тура не мог победить, дважды сыграв вничью и потерпев одно фиаско.

    Вдали от дома «Эйбар» уступил в четырех поединках из десяти проведенных, три игры он выиграл и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Леванте» на своем поле вот уже как восемь встреч подряд не проиграет «Эйбару», выиграв за это время четыре раза при четырех мировых исходах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Эйбара» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.28.

    Обе команды набрали прекрасную форму и в очном противостоянии вполне могут согласиться на компромисс. В общем, прогнозируем в данном сражении ничью.

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    «Леванте» — «Эйбар»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты согласятся на компромисс
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