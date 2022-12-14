«Андерлехт»
Эта команда полностью проваливает нынешний сезон. «Андерлехт» находится лишь на 11 месте в своем чемпионате.
При этом «Андерлехт» забивает с заметной натугой. В 16 матчах забито всего лишь 25 мячей, что явно мало для столь амбициозного клуба.
А вот оборона команды смотрится относительно монолитно. Брюссельцы пропустили 20 мячей.
Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «Андерлехт» переиграл «Панетоликос» (1:2).
В этом поединке «Андерлехт» наверняка будет активно атаковать. Превосходство в классе станет решающим.
«Ракув»
В нынешнем сезоне эта команда выступает блестяще. Лидерство в чемпионате Польше с девятиочковым отрывом от ближайшего преследователя выглядит убедительным.
Неплохо действует и атака команды. Игроки «Ракува» в 17 матчах наколотили уже 35 мячей.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 17 матчах пропущено всего 12 мячей.
Свой последний матч «Ракув» выиграл. Причем победа над «Заглембе» вышла натужной (1:2).
В этом поединке команда постарается дать бой бельгийцам. «Ракув» имеет неплохой подбор игроков, да и свои шансы у ворот соперника наверняка найдет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Андерлехта» предлагают — 1.77.
На викторию «Ракува» дают — 4.24, ничья оценена — в 4.00.
«Андерлехт» наверняка
Наш прогноз — Победа «Андерлехта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.16.