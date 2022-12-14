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    «Андерлехт» быстро приструнит поляков

    «Андерлехт» — «Ракув». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, товарищеский матч, 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Ракув»
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    Майкл Мурильо
    «Андерлехт» сыграет на своем поле с «Ракувом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 15:00 мск. «Андерлехт» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 14 Декабря 2022 года
    Андерлехт
  • Брюссель
    •  Андерлехт 15:00 Ракув Ракув
  • Ченстохова
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    «Андерлехт»

    Эта команда полностью проваливает нынешний сезон. «Андерлехт» находится лишь на 11 месте в своем чемпионате.

    При этом «Андерлехт» забивает с заметной натугой. В 16 матчах забито всего лишь 25 мячей, что явно мало для столь амбициозного клуба.

    А вот оборона команды смотрится относительно монолитно. Брюссельцы пропустили 20 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «Андерлехт» переиграл «Панетоликос» (1:2).

    В этом поединке «Андерлехт» наверняка будет активно атаковать. Превосходство в классе станет решающим.

    «Ракув»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает блестяще. Лидерство в чемпионате Польше с девятиочковым отрывом от ближайшего преследователя выглядит убедительным.

    Неплохо действует и атака команды. Игроки «Ракува» в 17 матчах наколотили уже 35 мячей.

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    • Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 17 матчах пропущено всего 12 мячей.

    Свой последний матч «Ракув» выиграл. Причем победа над «Заглембе» вышла натужной (1:2).

    В этом поединке команда постарается дать бой бельгийцам. «Ракув» имеет неплохой подбор игроков, да и свои шансы у ворот соперника наверняка найдет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Андерлехта» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Ракува» дают — 4.24, ничья оценена — в 4.00.

    «Андерлехт» наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке, причем с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Андерлехта» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.16.

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    «Андерлехт» — «Ракув»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на футбол. «Андерлехт» быстро приструнит поляков
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