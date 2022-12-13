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    «Осасуна» сломит сопротивление «Бреста»

    «Брест» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.52) на футбол, товарищеский матч, 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Осасуна»
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    Аймар Орос
    «Брест» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 14:00 мск. «Брест» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брест»

    Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Брест» находится на скромном 16 месте в Лиге 1.

    При этом «Брест» имеет сложности с реализацией. В 15 матчах забито всего лишь 16 мячей.

    А вот оборона команды смотрится еще менее монолитно. Пропущено уже 28 мячей, к тому же проиграно 8 поединков из 15.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. В родных стенах «Брест» сумел переиграть «Труа» (2:1).

    В этом поединке «Брест» наверняка будет активно атаковать. В контрольной встрече есть возможность поэкспериментировать.

    «Осасуна»

    В нынешнем сезоне эта команда выглядит довольно интересно. Текущее 7 место в Примере видится отличной диспозицией.

    К тому же отставание от зоны еврокубков составляет 1 балл. Да и пропускает команда немного: 14 голов в 14 матчах.

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    • А вот атака команды показывает себя не лучшим образом. Забито только 16 мячей в ворота соперников.

    Свой последний матч «Осасуна» провела посредственно. В контрольной встрече команда не сумела одолеть «Лорьян» (1:1).

    В этом поединке команда постарается добыть победу. «Осасуна» явно не собирается отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Осасуны» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Бреста» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.36.

    «Оса» наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке, тем более, соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Осасуны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Брест» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. «Осасуна» сломит сопротивление «Бреста»
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