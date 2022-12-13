«Брест» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 14:00 мск. «Брест» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Брест» находится на скромном 16 месте в Лиге 1.

При этом «Брест» имеет сложности с реализацией. В 15 матчах забито всего лишь 16 мячей.

А вот оборона команды смотрится еще менее монолитно. Пропущено уже 28 мячей, к тому же проиграно 8 поединков из 15.

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Свой последний поединок команда провела успешно. В родных стенах «Брест» сумел переиграть «Труа» (2:1).

В этом поединке «Брест» наверняка будет активно атаковать. В контрольной встрече есть возможность поэкспериментировать.

«Осасуна»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит довольно интересно. Текущее 7 место в Примере видится отличной диспозицией.

К тому же отставание от зоны еврокубков составляет 1 балл. Да и пропускает команда немного: 14 голов в 14 матчах.

А вот атака команды показывает себя не лучшим образом. Забито только 16 мячей в ворота соперников.

Свой последний матч «Осасуна» провела посредственно. В контрольной встрече команда не сумела одолеть «Лорьян» (1:1).

В этом поединке команда постарается добыть победу. «Осасуна» явно не собирается отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Осасуны» предлагают — 2.52.

На викторию «Бреста» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.36.

«Оса» наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке , тем более, соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

Наш прогноз — Победа «Осасуны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.