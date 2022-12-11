«Атлетик»
Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В Примере «Атлетик» находится на высоком для себя 4 месте.
Более того, бильбаинцы потрясающе надежно обороняются. В 14 турах бони пропустили лишь 14 раз.
В предыдущем своем официальном поединке «Атлетик» смог одержать викторию. На выезде в Кубке Испании была обыграна скромная «Алсира» (0:2).
В последних трех матчах во всех турнирах, включая один товарищеский, «Львы» выиграли, так что форма команды позволяет ей рассчитывать на победу и в грядущей игре.
«Гвадалахара Чивас»
По итогам прошлого сезона мексиканского чемпионата «Гвадалахара Чивас» заняла девятую позицию в зоне плей-офф финальной серии первенства.
Тем не менее, непосредственно в финальную серию лиги команда не попадал, уступил по пенальти «Пуэбле» (1:1).
После этого клуб провел только один поединок в рамках товарищеской встречи против испанского «Хетафе» (1:0), который выиграл.
Эта победа прервала серию коллектива из шести поражений кряду во всех турнирах, поэтому трудно сказать, что тот приходит в себя.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 1,31, успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 2,78.
По ходу нынешней победной серии клуб ни разу не пропустил в трех поединках.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» не пропустит за 2,00.
Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,90. В этой же победной серии «Атлетик» забивал минимум два гола, а значит у этой ставки неплохие перспективы.