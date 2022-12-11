«Атлетик» сыграет на своем поле с «Гвадалахарой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 21:00 мск. «Атлетик» — «Гвадалахара Чивас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В Примере «Атлетик» находится на высоком для себя 4 месте.

Более того, бильбаинцы потрясающе надежно обороняются. В 14 турах бони пропустили лишь 14 раз.

В предыдущем своем официальном поединке «Атлетик» смог одержать викторию. На выезде в Кубке Испании была обыграна скромная «Алсира» (0:2).

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В последних трех матчах во всех турнирах, включая один товарищеский, «Львы» выиграли, так что форма команды позволяет ей рассчитывать на победу и в грядущей игре.

«Гвадалахара Чивас»

По итогам прошлого сезона мексиканского чемпионата «Гвадалахара Чивас» заняла девятую позицию в зоне плей-офф финальной серии первенства.

Тем не менее, непосредственно в финальную серию лиги команда не попадал, уступил по пенальти «Пуэбле» (1:1).

После этого клуб провел только один поединок в рамках товарищеской встречи против испанского «Хетафе» (1:0), который выиграл.

Эта победа прервала серию коллектива из шести поражений кряду во всех турнирах, поэтому трудно сказать, что тот приходит в себя.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 1,31, успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 2,78.

По ходу нынешней победной серии клуб ни разу не пропустил в трех поединках.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» не пропустит за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,90. В этой же победной серии «Атлетик» забивал минимум два гола, а значит у этой ставки неплохие перспективы.