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    Прервется ли беспроигрышная серия «Атлетика»?

    «Атлетик» — «Гвадалахара Чивас». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Гвадалахара Чивас»
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    «Атлетик» выиграл три последних своих матча
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Гвадалахарой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 21:00 мск. «Атлетик» — «Гвадалахара Чивас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Декабря 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 21:00 Гвадалахара Чивас Гвадалахара Чивас
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Атлетик»

    Баски нынешний сезон проводят весьма неплохо. В Примере «Атлетик» находится на высоком для себя 4 месте.

    Более того, бильбаинцы потрясающе надежно обороняются. В 14 турах бони пропустили лишь 14 раз.

    В предыдущем своем официальном поединке «Атлетик» смог одержать викторию. На выезде в Кубке Испании была обыграна скромная «Алсира» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    В последних трех матчах во всех турнирах, включая один товарищеский, «Львы» выиграли, так что форма команды позволяет ей рассчитывать на победу и в грядущей игре.

    «Гвадалахара Чивас»

    По итогам прошлого сезона мексиканского чемпионата «Гвадалахара Чивас» заняла девятую позицию в зоне плей-офф финальной серии первенства.

    Тем не менее, непосредственно в финальную серию лиги команда не попадал, уступил по пенальти «Пуэбле» (1:1).

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    • После этого клуб провел только один поединок в рамках товарищеской встречи против испанского «Хетафе» (1:0), который выиграл.

    Эта победа прервала серию коллектива из шести поражений кряду во всех турнирах, поэтому трудно сказать, что тот приходит в себя.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 1,31, успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 2,78.

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    По ходу нынешней победной серии клуб ни разу не пропустил в трех поединках.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» не пропустит за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,90. В этой же победной серии «Атлетик» забивал минимум два гола, а значит у этой ставки неплохие перспективы.

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    «Атлетик» — «Гвадалахара Чивас»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышная серия «Атлетика»?
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