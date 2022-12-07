«Рух» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 14:00 мск. «Рух» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух»

Львовяне скромно борются за выживание. Правда, команда Леонида Кучука может выбраться из опасной зоны, если, конечно, обыграет одесситов.

Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 13 матчах игроки «Руха» забили только 15 голов.

В предыдущем туре «Рух» добыл один зачетный балл. На выезде команда сыграла вничью с «Александрией» (1:1).

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Трехматчевая серия без побед может и должна быть прервана. К тому же в составе львовян продуктивный сезон проводит Таллес.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно ведь выбираться из сложного турнирного положения.

«Черноморец»

Одесситы заметно прибавили в осеннем цикле. Правда, соперники тоже не дремлют, и «моряки» все еще предпоследние в таблице.

В минувшем туре чемпионата «Черноморец» уступил. Дома команда Романа Григорчука минимально проиграла «Кривбассу».

С атакой у команды имеются значительные трудности. Забивают «моряки» меньше всех в УПЛ — 8 голов в 14 матчах.

В этой встрече «Черноморец» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Подбор игроков у одесситов вполне приличный.

Год назад одесситы устроили с «Рухом» голевой спектакль. Тогда «морякам» сопутствовала удача — 4:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Руха» предлагают — 2.14.

На викторию «Черноморца» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.50.

Команда Кучука имеет в своем составе ряд перспективных исполнителей , и наверняка постарается завершить календарный год вне опасной зоны.

Наш прогноз — Победа «Руха». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.