«Рух»
Львовяне скромно борются за выживание. Правда, команда Леонида Кучука может выбраться из опасной зоны, если, конечно, обыграет одесситов.
Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 13 матчах игроки «Руха» забили только 15 голов.
В предыдущем туре «Рух» добыл один зачетный балл. На выезде команда сыграла вничью с «Александрией» (1:1).
Трехматчевая серия без побед может и должна быть прервана. К тому же в составе львовян продуктивный сезон проводит Таллес.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно ведь выбираться из сложного турнирного положения.
«Черноморец»
Одесситы заметно прибавили в осеннем цикле. Правда, соперники тоже не дремлют, и «моряки» все еще предпоследние в таблице.
В минувшем туре чемпионата «Черноморец» уступил. Дома команда Романа Григорчука минимально проиграла «Кривбассу».
С атакой у команды имеются значительные трудности. Забивают «моряки» меньше всех в УПЛ — 8 голов в 14 матчах.
В этой встрече «Черноморец» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Подбор игроков у одесситов вполне приличный.
Год назад одесситы устроили с «Рухом» голевой спектакль. Тогда «морякам» сопутствовала удача — 4:3.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Руха» предлагают — 2.14.
На викторию «Черноморца» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.50.
Команда Кучука
Наш прогноз — Победа «Руха». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.