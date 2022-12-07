ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВалиева — чемпионка с одним прыжком. Что не так с новым ЧР по фигурному катанию? Криштиану РоналдуЭгоист Роналду против Швейцарии и встреча хитрой Испании с крутыми марокканцами. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Олег ЗнарокЗнарок покинул «Ак Барс», «Спартак» забыл о поражениях, «Сибирь» закрепилась в топ-3. Чем удивила КХЛ на прошлой неделе?
  • 23:55
    • Бразилия одержала крупную победу над Южной Кореей на чемпионате мира
  • 20:43
    • Хорватия в серии пенальти обыграла Японию в 1/8 чемпионата мира
  • 21:44
    • Влашич: Сборная Хорватии доминировала на протяжении всего матча
  • 21:42
    • Ливакович признан лучшим игроком матча Япония — Хорватия
  • 19:33
    • Романо: Роналду пока не согласился на переход в «Аль-Наср»
  • 19:11
    • Ламбрехт назначен новым генеральным директором «Монако»
  • 18:38
    • ФИФА объявила о расследовании в отношении болельщиков сборной Сербии на ЧМ
    Все новости спорта

    «Рух» завершит год победой

    «Рух» — «Черноморец». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, УПЛ, 7 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Рух Львов Прогнозы на Черноморец
    Прогноз и ставки на «Рух» — «Черноморец»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Кучук
    «Рух» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 14:00 мск. «Рух» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 07 Декабря 2022 года
    Рух В
  • Винники
    •  Рух В 14:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Рух»

    Львовяне скромно борются за выживание. Правда, команда Леонида Кучука может выбраться из опасной зоны, если, конечно, обыграет одесситов.

    Вот только с результативностью у команды имеются сложности. В 13 матчах игроки «Руха» забили только 15 голов.

    В предыдущем туре «Рух» добыл один зачетный балл. На выезде команда сыграла вничью с «Александрией» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Трехматчевая серия без побед может и должна быть прервана. К тому же в составе львовян продуктивный сезон проводит Таллес.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно ведь выбираться из сложного турнирного положения.

    «Черноморец»

    Одесситы заметно прибавили в осеннем цикле. Правда, соперники тоже не дремлют, и «моряки» все еще предпоследние в таблице.

    В минувшем туре чемпионата «Черноморец» уступил. Дома команда Романа Григорчука минимально проиграла «Кривбассу».

  • Почему все хотят подписать Рафаэла Леау
  • В чем сила форварда?
  • 01/12/2022

    • С атакой у команды имеются значительные трудности. Забивают «моряки» меньше всех в УПЛ — 8 голов в 14 матчах.

    В этой встрече «Черноморец» наверняка постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Подбор игроков у одесситов вполне приличный.

    Год назад одесситы устроили с «Рухом» голевой спектакль. Тогда «морякам» сопутствовала удача — 4:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Руха» предлагают — 2.14.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Черноморца» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.50.

    Команда Кучука имеет в своем составе ряд перспективных исполнителей, и наверняка постарается завершить календарный год вне опасной зоны.

    Наш прогноз — Победа «Руха». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Шарлотт — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Орландо — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Филадельфия — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Бостон — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.16
  • Прогноз на матч Атланта — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мемфис — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хьюстон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атромитос — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетик — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рух» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. «Рух» завершит год победой
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры