«Сток Сити» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 22:30 мск. «Сток Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 17 месте в Чемпионшипе.

Причем «Сток Сити» выиграл только 7 матчей из 21. Да и атака явно не блещет: забито всего лишь 22 мяча.

В предыдущем своем поединке «Сток Сити» разочаровал. На выезде команда уступила «Вест Бромвичу» (2:0).

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Главным бичом команды является отсутствие стабильности в игре и результатах. Особенно это бросается в глазах в поединках со средними и сильными оппонентами.

Дать бой полпреду элиты — уже неплохая мотивация для команды. К тому же «Сток Сити» не проигрывал «лесникам» уже более трех лет.

«Ноттингем Форест»

Для «лесников» нынешний сезон складывается крайне сложно. Текущее 18 место вряд ли можно считать неплохой диспозицией.

Причем «Ноттингем Форест» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 15 матчах чемпионата команда пропустила уже 30 мячей.

«Ноттингем Форест» в своем последнем матче победил. «Лесники» минимально одолели «Кристал Пэлас», и немного улучшили свои шансы на выживание в АПЛ.

В этой встрече «Ноттингем Форест» наверняка будет действовать первым номером. Обыгрывать представителя второго по рангу дивизиона команда просто обязана.

Вот только с атакой у команды дела обстоят неважно. В 15 матчах АПЛ «форест» настреляли всего 11 мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.37.

На викторию «Сток Сити» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.

«Лесники» обязаны подтвердить статус клуба элиты, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Победа «Ноттингем Форест» в 1 тайме за 3.00.