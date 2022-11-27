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    «Динамо» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Кубок России, 27 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Оренбург»
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    Федор Смолов
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 27 Ноября 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 14:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Динамо»

    Динамовцы обязаны исключительно побеждать. Иного пути просто нет, ведь «Оренбург» — прямой конкурент за выход в плей-офф Кубка России.

    Наверняка в этом поединке наставник москвичей сделает ротацию. Пора бы выйти с первых минут Федору Смолову!

    В предыдущем туре Кубка России «Динамо» уступило. В Грозном москвичи были повержены со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Оренбургом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» добыло две победы и столько же раз уступило сопернику.

    «Оренбург»

    Эта команда заметно прибавила в осеннем цикле. Марцелу Личке удается держать планку высоких результатов.

    В минувшем туре Кубка «Оренбург» уверенно победил. Причем матч с ростовчанами вполне тянет на фурор (4:2).

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    • Два своих последних матча «газовики» выиграли. Причем в РПЛ был разгромлен крепкий и амбициозный «Краснодар» (5:1).

    В этой встрече у «Оренбург» есть шанс застолбить за собой одно из первых двух мест в своем квартете. Для этого гостям достаточно и ничьей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Оренбурга» — за 4.14.

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    «Динамо» наверняка будет активно атаковать. «Оренбургу» хватит и ничьей.

    Обе команды наверняка будут прибавлять по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.80.

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    «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
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