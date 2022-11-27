«Динамо» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 14:00 мск. «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Динамовцы обязаны исключительно побеждать. Иного пути просто нет, ведь «Оренбург» — прямой конкурент за выход в плей-офф Кубка России.

Наверняка в этом поединке наставник москвичей сделает ротацию. Пора бы выйти с первых минут Федору Смолову!

В предыдущем туре Кубка России «Динамо» уступило. В Грозном москвичи были повержены со счетом 2:1.

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Поединки с «Оренбургом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» добыло две победы и столько же раз уступило сопернику.

«Оренбург»

Эта команда заметно прибавила в осеннем цикле. Марцелу Личке удается держать планку высоких результатов.

В минувшем туре Кубка «Оренбург» уверенно победил. Причем матч с ростовчанами вполне тянет на фурор (4:2).

Два своих последних матча «газовики» выиграли. Причем в РПЛ был разгромлен крепкий и амбициозный «Краснодар» (5:1).

В этой встрече у «Оренбург» есть шанс застолбить за собой одно из первых двух мест в своем квартете. Для этого гостям достаточно и ничьей.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Оренбурга» — за 4.14.

«Динамо» наверняка будет активно атаковать . «Оренбургу» хватит и ничьей.

Обе команды наверняка будут прибавлять по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.80.