«Динамо»
Динамовцы обязаны исключительно побеждать. Иного пути просто нет, ведь «Оренбург» — прямой конкурент за выход в плей-офф Кубка России.
Наверняка в этом поединке наставник москвичей сделает ротацию. Пора бы выйти с первых минут Федору Смолову!
В предыдущем туре Кубка России «Динамо» уступило. В Грозном москвичи были повержены со счетом 2:1.
Поединки с «Оренбургом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» добыло две победы и столько же раз уступило сопернику.
«Оренбург»
Эта команда заметно прибавила в осеннем цикле. Марцелу Личке удается держать планку высоких результатов.
В минувшем туре Кубка «Оренбург» уверенно победил. Причем матч с ростовчанами вполне тянет на фурор (4:2).
Два своих последних матча «газовики» выиграли. Причем в РПЛ был разгромлен крепкий и амбициозный «Краснодар» (5:1).
В этой встрече у «Оренбург» есть шанс застолбить за собой одно из первых двух мест в своем квартете. Для этого гостям достаточно и ничьей.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Оренбурга» — за 4.14.
«Динамо» наверняка
Обе команды наверняка будут прибавлять по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.80.