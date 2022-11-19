В субботу, 19 ноября, в рамках 16-го тура испанской Сегунды хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет против «Леганеса». Начало — в 20:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» еще вполне может вклиниться в борьбу за путевку в элиту. После 15 туров он с 21 баллом идет в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает на четыре пункта.

За всю турнирную дистанцию команда из Хихона смогла отпраздновать пять выигрышей, еще шесть раз она делила очки со своими оппонентами и четырежды уходила с поля ни с чем.

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К данной же игре «красно-белые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией в рамках Сегунды. В этот период они раз уступили и три встречи завершили миром. Накануне же коллектив с большим трудом преодолел 1/64 финала Кубка Испании, обыграв клуб из третьей лиги только в овертайме.

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На своей территории «Спортинг» в текущем чемпионате выступает очень даже неплохо, выиграв четыре поединка из семи при двух ничьих и одном фиаско.

«Леганес»

«Леганес» является соседом «Спортинга» по турнирной таблицы. Правда, имея на счету на один балл меньше. У клуба из пригорода Мадрида шесть викторий, две ничьи и семь поражений.

«Огурцы» очень плохо начали данный чемпионат и даже некоторое время шли в зоне вылета. Однако с середины сентября дела у них пошли значительно лучше и они существенно продвинулись по турнирке.

В этот удачный период коллектив потерпел только одну неудачу, еще раз сыграл вничью и отпраздновал пять викторий. В преддверии этой игры он вылетел из Кубка страны, проиграв по пенальти аутсайдеру третьей лиги.

У «Леганеса» не ахти какая выездная статистика, ведь за семь поединков вне родных стен он проиграл в пяти из них и дважды победил.

«Леганес» очень плохо играет против «Спортинга», и не может его обыграть вот уже 16 матчей подряд. А в Хихоне «красно-белые» выиграли у «огурцов» в трех из четырех последних игр.

Прогноз и ставка на «Спортинг» Хихон — «Леганес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.22.

На викторию «Леганеса» дают — 3.47, ничья оценена — в 3.14.

Скорее всего, «Леганес» в очередной раз неудачно сыграет в Хихоне. На это указывает и неудачное выступление «огурцов» именно против «Спортинга», да и вообще трудности вне родных стен.