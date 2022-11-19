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    К кому вернутся победы?

    Албания — Армения. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Армения
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    Албания не знает побед 10 матчей кряду
    19 ноября в Тиране сборная Албании примет команду Армении в товарищеском поединке. Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Албания — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2022 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 19:30 Армения Армения
  • Ереван
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    Албания

    Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.

    Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).

    Коэффициенты матча Албания — Армения

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    Последний свой матч команда также не запишет себе в актив. Поражение от Италии (1:3) в товарищеской встрече вышло разгромным, а перед этим она и вовсе уступила Катару (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива нет побед уже 10 поединков кряду во всех турнирах при пяти победах и пяти ничьих.

    Армения

    Армяне провалили Лигу наций. Последнее место в группе с тремя очками в активе явно дисгармонирует с задачами команды.

    Вот и последний свой матч в турнире Армения провела неудачно. Поражение от Ирландии получилось весьма досадным (2:3).

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    • До того команда умудрилась получить полную авоську от украинцев. «Желто-синие» наколотили в ворота Армении пять сухих мячей.

    Серия поражений прервалась в прошлой, товарищеской встрече, где коллектив сыграл вничью с Косово (2:2). И все же, шесть последних матчей коллектив не знает побед.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    Албания — Армения: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. К кому вернутся победы?
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