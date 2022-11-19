19 ноября в Тиране сборная Албании примет команду Армении в товарищеском поединке. Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Албания — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.

Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).

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Последний свой матч команда также не запишет себе в актив. Поражение от Италии (1:3) в товарищеской встрече вышло разгромным, а перед этим она и вовсе уступила Катару (0:1).

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На сегодня у коллектива нет побед уже 10 поединков кряду во всех турнирах при пяти победах и пяти ничьих.

Армения

Армяне провалили Лигу наций. Последнее место в группе с тремя очками в активе явно дисгармонирует с задачами команды.

Вот и последний свой матч в турнире Армения провела неудачно. Поражение от Ирландии получилось весьма досадным (2:3).

До того команда умудрилась получить полную авоську от украинцев. «Желто-синие» наколотили в ворота Армении пять сухих мячей.

Серия поражений прервалась в прошлой, товарищеской встрече, где коллектив сыграл вничью с Косово (2:2). И все же, шесть последних матчей коллектив не знает побед.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.