Албания
Албанцам явно недостает стабильности в игре. В текущем году команда не победила еще ни разу.
Причем даже в матчах со средними оппонентами Албания выглядит бледно. Например, эстонцев обыграть не удалось (0:0).
Коэффициенты матча Албания — Армения
Последний свой матч команда также не запишет себе в актив. Поражение от Италии (1:3) в товарищеской встрече вышло разгромным, а перед этим она и вовсе уступила Катару (0:1).
На сегодня у коллектива нет побед уже 10 поединков кряду во всех турнирах при пяти победах и пяти ничьих.
Армения
Армяне провалили Лигу наций. Последнее место в группе с тремя очками в активе явно дисгармонирует с задачами команды.
Вот и последний свой матч в турнире Армения провела неудачно. Поражение от Ирландии получилось весьма досадным (2:3).
До того команда умудрилась получить полную авоську от украинцев. «Желто-синие» наколотили в ворота Армении пять сухих мячей.
Серия поражений прервалась в прошлой, товарищеской встрече, где коллектив сыграл вничью с Косово (2:2). И все же, шесть последних матчей коллектив не знает побед.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.