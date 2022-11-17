Мальта сыграет на своем поле с Грецией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 мск. Мальта — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

В прошедшем розыгрыше Лиги наций мальтийцы провели четыре игры и набрали в них 6 очков, с которыми стали вторыми позади Эстонии и впереди Сан-Марино среди трех участников.

Мальта является андердогом европейского футбола, но она не так безнадежна. Так в прошлом розыгрыше Лиги наций она стала второй в квартете, пропустив вперед себя Фареры, а обогнав Латвию и Андорру.

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Отборочную компанию к ЧМ-2022 островитяне провели на своем уровне, разделив последние две строки с Кипром, набрав в десяти играх пять баллов, четырех из которых с киприотами и еще раз сыграли вничью со словаками.

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В своем последнем матче коллектив обыграл в контрольном поединке Израиль (2:1). В последних семи матчах во всех турнирах сборная чередует победы с поражениями.

Греция

В прошедшем розыгрыше Лиги наций эллины сыграли успешно, благодаря чему в следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы в пяти матчах из шести.

Причем Греция забила 10 мячей и только дважды пропустили в шести поединках групповой стадии турнира. На ЧМ-2022 ей также не удалось выйти.

Последний поединок в турнире команде также удался. Греки переиграли на своем поле Северную Ирландию со счетом 3:1.

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив выиграл пять раз при одном поражении — от Кипра (0:1) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.