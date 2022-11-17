ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БразилииВ ожидании ЧМ-2022. «Селесао» в погоне за шестым титулом? Сон Хын МинТоп-10 звезд Азии, которые могут разорвать ЧМ-2022 Фрагмент матча «Ахмат» — «Зенит» «Зенит» — зимний чемпион РПЛ
  • 00:46
    • Надаль не выйдет в плей-офф Итогового турнира АТР
    Все новости спорта

    Как Греция съездит на Мальту?

    Мальта — Греция. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Мальты Прогнозы на сборную Греции
    Прогноз и ставки на Мальта — Греция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Греция выиграла пять из шести последних матчей
    Мальта сыграет на своем поле с Грецией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 мск. Мальта — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 20:00 Греция Греция
  • Афины
    •

    Мальта

    В прошедшем розыгрыше Лиги наций мальтийцы провели четыре игры и набрали в них 6 очков, с которыми стали вторыми позади Эстонии и впереди Сан-Марино среди трех участников.

    Мальта является андердогом европейского футбола, но она не так безнадежна. Так в прошлом розыгрыше Лиги наций она стала второй в квартете, пропустив вперед себя Фареры, а обогнав Латвию и Андорру.

    Коэффициенты матча Мальта — Греция

    1X2Новым игрокам
  • 7.904.001.48Фрибет$40
    •

    Отборочную компанию к ЧМ-2022 островитяне провели на своем уровне, разделив последние две строки с Кипром, набрав в десяти играх пять баллов, четырех из которых с киприотами и еще раз сыграли вничью со словаками.

    Все прогнозы на футбол

    В своем последнем матче коллектив обыграл в контрольном поединке Израиль (2:1). В последних семи матчах во всех турнирах сборная чередует победы с поражениями.

    Греция

    В прошедшем розыгрыше Лиги наций эллины сыграли успешно, благодаря чему в следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы в пяти матчах из шести.

    Причем Греция забила 10 мячей и только дважды пропустили в шести поединках групповой стадии турнира. На ЧМ-2022 ей также не удалось выйти.

  • В ожидании ЧМ-2022. «Селесао» в погоне за шестым титулом?
  • Представляем первого участника группы G на чемпионате мира — сборную Бразилии
  • Вчера

    • Последний поединок в турнире команде также удался. Греки переиграли на своем поле Северную Ирландию со счетом 3:1.

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив выиграл пять раз при одном поражении — от Кипра (0:1) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Цзянси— Шанхай
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сычуань — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 09:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Урава Редс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Иран — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рублев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Молдавия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  NaN
  • Прогноз на матч Узбекистан — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Кубань — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мальта — Греция: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Как Греция съездит на Мальту?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры