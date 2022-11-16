«Сычуань» примет на своем поле «Гуанчжоу» в 1/16 финала ФА Кубка. Матч пройдет 16 ноября, начало — 09:30 мск. «Сычуань» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сычуань»

Команда находится на 6-м месте в турнирной таблице второй китайской лиги, набрав в 29 матчах 50 очков.

В последних 5 матчах «Сычуань» выиграл трижды и уступил в 2-х встречах. В одном из поединков команда уверенно обыграла «Бейджинг» (5:0).

В последнем матче «Сычуань» в гостях обыграл «Сужоу» (1:0).

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16 ноября китайская команда будет играть в 1/16 финала против «Гуанджоу» на своем поле. Вероятно, хозяева будут пытаться брать инициативу в свои руки перед родными трибунами.

«Гуанджоу»

Китайская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице Супер лиги, находясь в зоне вылета. От 15-го места команда отстает на 7 очков.

Последние 5 матчей для «Гуанджоу» сложились не лучшим образом. Команда проиграла 3 матча и дважды сыграла вничью.

Последнее поражение команды получилось разгромным. «Гуанджоу» проиграли «Жеджиянгу» со счетом 1:5.

В предстоящем матче 1/16 финала ФА Кубка для гостей станет особенно тяжелым. Команда находится далеко не в лучшей форме и рискует остаться за бортом в розыгрыше кубка.

Прогноз и ставка

На победу «Сычуань» в этом матче можно поставить за 3.82, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Гуанджоу» — за 1.78.

Фаворитам в этом матче считаются гости, но это только на бумаге. «Сычуань» играет дома и находится в хорошей форме. «Гуанджоу», в свою очередь, переживает не лучшие времена.

Гости в последние матчи выдают результативную игру. Можно предположить, что и в предстоящем матче ничего не поменяется. Наши прогноз и ставка — тотал голов 3 больше с коэффициентом 2.00.