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    «Сычуань» и «Гуанчжоу» сыграют результативно?

    «Сычуань» — «Гуанчжоу». Прогноз, ставка (к. 2.00 ) на футбол, 1/16 финала ФА Кубка, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сычуань» — «Гуанчжоу»
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    «Гуанчжоу»
    «Сычуань» примет на своем поле «Гуанчжоу» в 1/16 финала ФА Кубка. Матч пройдет 16 ноября, начало — 09:30 мск. «Сычуань» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Кубок 16 Ноября 2022 года
    Sichuan Jiuniu
  • Китай. Кубок
    •  Sichuan Jiuniu 09:30 Гуанчжоу Гуанчжоу
  • Китай. Кубок
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    «Сычуань»

    Команда находится на 6-м месте в турнирной таблице второй китайской лиги, набрав в 29 матчах 50 очков.

    В последних 5 матчах «Сычуань» выиграл трижды и уступил в 2-х встречах. В одном из поединков команда уверенно обыграла «Бейджинг» (5:0).

    В последнем матче «Сычуань» в гостях обыграл «Сужоу» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    16 ноября китайская команда будет играть в 1/16 финала против «Гуанджоу» на своем поле. Вероятно, хозяева будут пытаться брать инициативу в свои руки перед родными трибунами.

    «Гуанджоу»

    Китайская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице Супер лиги, находясь в зоне вылета. От 15-го места команда отстает на 7 очков.

    Последние 5 матчей для «Гуанджоу» сложились не лучшим образом. Команда проиграла 3 матча и дважды сыграла вничью.

    Последнее поражение команды получилось разгромным. «Гуанджоу» проиграли «Жеджиянгу» со счетом 1:5.

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    • В предстоящем матче 1/16 финала ФА Кубка для гостей станет особенно тяжелым. Команда находится далеко не в лучшей форме и рискует остаться за бортом в розыгрыше кубка.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сычуань» в этом матче можно поставить за 3.82, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Гуанджоу» — за 1.78.

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    Фаворитам в этом матче считаются гости, но это только на бумаге. «Сычуань» играет дома и находится в хорошей форме. «Гуанджоу», в свою очередь, переживает не лучшие времена.

    Гости в последние матчи выдают результативную игру. Можно предположить, что и в предстоящем матче ничего не поменяется. Наши прогноз и ставка — тотал голов 3 больше с коэффициентом 2.00.

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    «Сычуань» — «Гуанчжоу»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. «Сычуань» и «Гуанчжоу» сыграют результативно?
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